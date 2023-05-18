Певица Лолита, впервые за долгое время, показала дочь, страдающую психическим расстройством

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram звезды.

Лолита с дочерью Евой. Фото из открытых источников

Крайне редко, русская знаменитость рассказывает о личной жизни и своей семье. Однако на этот раз она решила поделиться видео, на котором разговаривает со своей дочерью Евой. Девушка страдает синдромом Аспергера. Долгое время Лолита была убеждена, что у Евы аутизм и недавно стало известно о другом диагнозе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили недавно. Болезнь проявляется зацикленностью на предмете, необходимостью что-то вертеть в руках. Также у дочери не было готовности к эмоциональным переживаниям", — сказала Лолита.

Ева, ребенок – рожден Лолитой в браке с Александром Цекало. Но, как выяснилось позже, не он биологический отец девушки. Дочь Лолиты всю жизнь провела в Киеве с бабушкой. Однако, с приходом полномасштабной войны в Украину, Лолита перевезла их в Россию.

Сегодня российская певица откровенно поддерживает режим Путина и преступные действия россиян. Она отмечает, что в свое время "Украина, якобы ее изменила". Итак, знаменитость считает себя военнообязанной в РФ. Заметим, что за свою позицию в Украине Лолита попала в список российских артистов, против которых здесь ввели санкции.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – появились новые детали болезни "картофельного короля" Лукашенко. Самопровозглашенный президент Беларуси стал все реже появляться в массах, а СМИ "кипят" информацией о его вероятном заболевании. В то же время, недавно "картофельного короля" все же заметили, хилого на людях.

Напомним, "Комментарии" писали, — У Путина неизлечимая болезнь, — экстрасенс. Кремлевский диктатор может быть больным раком. Его лечат где-то в изоляции или в каких-нибудь загородных апартаментах.