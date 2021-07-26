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Певица МакSим пришла в себя после комы – СМИ

В средине июня певицу госпитализировали с пневмонией

сегодня, 16:43
Автор:

Елизавета Черных

Российская исполнительница Марина Абросимова, которую знают под псевдонимом МакSим, очнулась — она может общаться при помощи жестов и находится в ясном сознании. В средине июня певицу госпитализировали с пневмонией. Об этом пишет издание OBOZREVATEL со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Певица МакSим пришла в себя после комы – СМИ

Певица МакSим - фото из открытых источников

Журналисты сообщают, что врачи вывели певицу из медикаментозного сна, чтобы посмотреть, сможет ли исполнительница дышать самостоятельно. МакSим смогла вдохнуть, однако, чтобы дыхание было ровным, ее состояние поддерживают с помощью вспомогательной вентиляции легких. Все же специалисты называют состояние артистки стабильно тяжелым, однако они полны веры в то, что ей удастся дышать самостоятельно. 

Напомним, что Абросимова попала в больницу в средине июня и медики приняли решение ввести певицу в искусственную кому. Известно, что врачи диагностировали у артистки пневмонию и 40% поражения легких. У специалистов было подозрение, что воспаление вызвано коронавирусной инфекцией, но тесты трижды показали негативный результат. 

Российские таблоиды 27 июня опубликовали информацию о том, что у певицы поражено уже 80% легких. Стало известно, что теперь врачи обнаружили у нее новое заболевание, которое поражает печень. Медики поставили такой диагноз после тщательного обследования в клинике, где находится МакЅим. Они предположили, что артистка давно страдает от этого заболевания. Вероятно, что оно уже находится в хронической стадии. 

Накануне состояние здоровья певицы значительно ухудшилось по сравнению с первой компьютерной томографией.  


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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/pevitsa-maksim-prishla-v-soznanie-smi.htm?_gl=1*1yzoolr*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNzMwNTM2MS45MS4wLjE2MjczMDUzNjIuMA..&_ga=2.147214071.1748925563.1627275262-227395441.1620644266
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