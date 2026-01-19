Российскую певицу и поклонницу путинского режима Ларису Долину официально выселили из московской квартиры, поставив точку по делу, ответственность за которую она пыталась переложить на "украинских мошенников".

Лариса Долина (фото из открытых источников)

По данным российских Telegram-каналов, в этот день сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли в дом и проверили, что в квартире больше не осталось имущества Долиной. После этого ключи от жилья были переданы новой владелице.

"Принудительное выселение состоится 19 января — после того, как сторона Лурье подала заявление в ФССП. Сама певица так и не появилась, чтобы лично передать ключи, а ее адвокат не имел на это полномочий. Ларису Долину сообщили о начале принудительного выселения. Сама певица сейчас отдыхает в ОАЭ и должна только вернуться.

Ранее сообщалось, что Долина покинула квартиру, не передав ключи, в связи с чем новая владелица объявила о намерении привлечь судебные приставы для принудительного освобождения жилья. Адвокат артистки утверждает, что замки не ломали, а сама певица уехала из квартиры еще 5 января. По ее словам, на место действительно вызвали мастера, однако лишь для открытия оказавшегося пустым сейфа.

В соцсетях также пишут, что певица могла покинуть территорию России и находиться в Объединенных Арабских Эмиратах с вероятным возвращением в конце января.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица и поклонница Путина Лариса Долина, оказавшаяся в центре внимания после громкой истории с продажей квартиры в террористической Москве, фактически осталась без концертной деятельности.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, таким образом путинистку решили наказать за ее попытки через суд вернуть себе жилье, за которое она уже получила деньги. Выступы Долиной массово переносят или полностью отменяют. В результате артистка лишилась не только квартиры, но и возможности зарабатывать на концертах в ближайшие месяцы. По данным СМИ, концертный директор Долиной Сергей Пудовкин избегает каких-либо объяснений по поводу ситуации: не комментирует отмену мер, не выходит на связь с журналистами и блокирует звонки.

