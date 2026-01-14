Певицу из Одессы после побега из РФ лишат квартиры в Москве: новые подробности громкого скандала

Российскую певицу Ларису Долину, ставшую известной из-за аферы с продажей квартиры в Москве, планируют принудительно выселить из жилья. По информации российских СМИ, у пострадавшей от квартирной аферы Полины Лурье лопнуло терпение, после чего она подала заявление о принудительном выселении путинистки.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Ранее представитель Долиной отказывался подписывать акт приемки-передачи жилья, аргументируя это тем, что сама певица не уехала вовремя. Несмотря на то, что все установленные сроки для освобождения московской квартиры для Ларисы уже истекли, она не стала завершать переезд и внезапно покинула Россию. Впоследствии выяснилось, что артистка находится в ОАЭ, где наслаждается теплом, в то время как проблемы человека, пострадавшего от квартирной аферы, его не волнуют.

"Певица не смогла освободить квартиру в Хамовниках в срок, и процедуру перенесли на не ранее 20 января. Причина – Долина уехала в Абу-Даби вместе с дочерью и внучкой, в одну из лучших гостиниц ОАЭ", — сообщают СМИ.

В это время у Полины Лурье иссяк терпение, и она решила действовать решительно, а именно добиваться силового выселения путинистки. Покупательница квартиры обратилась к судебным приставам и надеется, что те наконец-то уволят приобретенное жилье. В то же время друзья Долиной с насмешкой реагируют на ее попытки.

"Лариса Александровна достаточно настрадалась из-за грязного пиара этих людей, она имеет право отдохнуть. Она ведь не просто так вылетела из России, все было юридически согласовано, никаких проблем не должно было возникнуть, а в это время эти женщины бегают и оговаривают ее", — заявил приближенный к путинистке источник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Лариса Долина , оказавшаяся в центре громкого скандала из-за аферы с продажей квартиры в Москве, похоже, решила идти до конца и не возвращать жилье законной владелице. Как сообщают российские СМИ, путинистка покинула территорию РФ, так и не передав ключи покупателю.