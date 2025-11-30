Адвокат семьи Яниса Тиммы, Маргарита Гаврилова, продолжает юридическое противостояние против его бывшей супруги — певицы предательницы Анны Седоковой.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

По информации российских пропагандистских СМИ, перед тем как официально оформить отношения, Седокова и Тимма подписали определенный брачный договор. Россияне утверждают, что этот документ вроде бы не имел законной силы.

Гаврилова заявляет, что согласно этому договору Янис Тимма должен передать Анне все свое имущество, поскольку, как указано, во время их супружеской жизни, которая длилась чуть более четырех лет, Седокова якобы не имела собственных доходов.

"У Седоковой не было доходов. Ее справки 2-НДФЛ свидетельствуют, что она бедна как церковная мышь. Как она могла удерживать человека? А Янис все это время играл в разных клубах. Я специально сделала подборку видеороликов, в которых Анна сама говорит о праздном образе жизни." Я прилетела к мужу в Испанию. Он мне дал свою карту от швейцарского счета. И я ходила за покупками. Не хочу думать о том, как зарабатывать деньги", — говорила Седокова в 2024 году. Она все время переобуется и лжет", — уверена специалист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица-изменница Анна Седокова , несколько месяцев назад вновь появившаяся в публичном пространстве после самоубийства своего третьего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, демонстративно расплакалась в соцсетях.

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, на фоне резонанса вокруг бандитских схем, связанных с оформлением наследства после смерти Тиммы, Седокова заявила, что один из подписчиков пожелал смерти ей и ее детям. Певица, которая уже проводит время в компании новых мужчин, утверждает, что "каждый день проходит через боль", выдерживает "нападения и обвинения" и делает все возможное, "чтобы память человека была не задета, которую он любил". Она также заявила, что "дохла год назад".

