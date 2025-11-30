Адвокат родини Яніса Тімми, Маргарита Гаврилова, продовжує юридичне протистояння проти його колишньої дружини — співачки-зрадниці Анни Сєдокової.

Анна Сєдокова (фото з відкритих джерел)

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, перед тим як офіційно оформити стосунки, Сєдокова та Тімма підписали певний шлюбний договір. Росіяни стверджують, що цей документ начебто не мав законної сили.

Гаврилова заявляє, що відповідно до цього договору Яніс Тімма мав передати Анні все своє майно, оскільки, як зазначено, під час їхнього подружнього життя, що тривало трохи більше ніж чотири роки, Сєдокова нібито не мала власних доходів.

"У Сєдокової не було доходів. Її довідки 2-НДФЛ свідчать, що вона бідна як церковна миша. Як вона могла утримувати людину? А Яніс весь цей час грав у різних клубах. Я спеціально зробила добірку відеороликів, у яких Анна сама говорить про дозвільний спосіб життя. "Я прилетіла до чоловіка в Іспанію. Він мені дав свою картку від швейцарського рахунку. І я ходила за покупками. Не хочу думати про те, як заробляти гроші", — говорила Сєдокова 2024 року. Вона весь час перевзувається і бреше", — впевнена фахівець.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому знову з’явилася у публічному просторі після самогубства свого третього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми, демонстративно розплакалася в соцмережах.

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, на фоні резонансу навколо бандитських схем, пов’язаних із оформленням спадщини після смерті Тімми, Сєдокова заявила, що один із її підписників побажав смерті їй та її дітям. Співачка, яка вже проводить час у компанії нових чоловіків, стверджує, що “кожен день проходить через біль”, витримує “нападки і звинувачення” та робить все можливе, “щоб пам'ять людини була не зачеплена, яку вона любила”. Вона також заявила, що “здохла рік тому”.

