Певицу Кэти Перри и ее семью преследует бездомный

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Светлана Шкурупий
Американская звезда Кэти Перри, которая в конце августа 202 года впервые стала мамой, призналась, что страдает от угроз и преследований бездомного. Такую информацию предоставило издание Page Six.
Кэти Перри | Jeff Kravitz
Артистка заявила, что мужчина, которого зовут Уильям Терри постоянно преследует ее семью и пишет ей угрозы в социальной сети. В этом месяце, ему удалось попасть на территорию дома певицы, который расположен в престижном районе Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес). Охрана приказала мужчине покинуть имение знаменитости, но он отказался, поэтому пришлось вызвать наряд полиции. Терри неоднократно пытался проникнуть в дом Кэти Перри, а также угрожал певице и ее супругу Орландо Блуму, поэтому звезда переживает за свою и жизнь своей семьи.
Артистка подала в суд на мужчину, который, как выяснилось, бездомный. Звезде удалось добиться того, чтобы в отношении Терри был вынесен запретительный приказ.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Кэти Перри показала свою фигуру на пятый день после рождения дочери.
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