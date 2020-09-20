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Певицу Кэти Перри и ее семью преследует бездомный

Кэти Перри пожаловалась на угрозы в соцсети

сегодня, 22:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская звезда Кэти Перри, которая в конце августа 202 года впервые стала мамой, призналась, что страдает от угроз и преследований бездомного. Такую информацию предоставило издание Page Six.

Певицу Кэти Перри и ее семью преследует бездомный

Кэти Перри | Jeff Kravitz

Артистка заявила, что мужчина, которого зовут Уильям Терри постоянно преследует ее семью и пишет ей угрозы в социальной сети. В этом месяце, ему удалось попасть на территорию дома певицы, который расположен в престижном районе Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес). Охрана приказала мужчине покинуть имение знаменитости, но он отказался, поэтому пришлось вызвать наряд полиции. Терри неоднократно пытался проникнуть в дом Кэти Перри, а также угрожал певице и ее супругу Орландо Блуму, поэтому звезда переживает за свою и жизнь своей семьи. 

Артистка подала в суд на мужчину, который, как выяснилось, бездомный. Звезде удалось добиться того, чтобы в отношении Терри был вынесен запретительный приказ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Кэти Перри показала свою фигуру на пятый день после рождения дочери.


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