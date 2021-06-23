Певицу МакSим ввели в искусственную кому: что известно о ее состоянии

Стали известны новые подробности состояния здоровья российской певицы МакЅим. Она уже несколько дней находится в искусственной коме, а дышать ей помогает аппарат ИВЛ. Об этом пишет издание StarHit.

Певица МакЅим (фото из открытых источников)

Как сообщила журналистам PR-менеджер певицы Яна Богушевская, врачи не планируют отключать артистку от аппарата ИВЛ, ведь ее состояние существенно не изменилось. Однако медикам удалось сбить высокую температуру у певицы.

"У Марины стабильное состояние, значительных улучшений или ухудшений нет. Врачам удалось снизить температуру до нормальных показателей", — заявила Яна Богушевская.

Она также рассказала, что 38-летнюю артистку выведут из искусственной комы, когда все показатели будут в норме.

Известно, что врачи диагностировали у Марины Амбросимовой пневмонию и 40% поражения легких. У специалистов было подозрение, что воспаление вызвано коронавирусной инфекцией, но тесты трижды показали отрицательный результат.

В больнице за исполнительницей популярных хитов установили круглосуточное наблюдение. Каждый день врачи проводят немало анализов, чтобы узнать причину недуга.

Справка: МакЅим — творческий псевдоним российской певицы и автора известных хитов Марины Амбросимовой.

Ранее сайт "Комментарии" писал о том, что популярная украинская певица рассказала, как у нее проявился рак. На УЗИ в артистки была обнаружена злокачественная киста.

Мика Ньютон призналась, что для того, чтобы побороть онкологическое заболевание, понадобился год и несколько хирургических вмешательств. Медики были вынуждены удалить один яичник, однако сейчас звезда полностью здорова и хочет подарить своему мужу ребенка.





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