Пирсу Броснану грозит тюрьма: что совершил актер

Американский актер Пирс Броснан, известный ролью Джеймса Бонда, может попасть в тюрьму на шесть месяцев из-за инцидента в Йеллоустонском национальном парке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание People.



Пирс Броснан может попасть в тюрьму. Фото из открытых источников

70-летний Броснан обвиняется в возможном нарушении федерального закона 1 ноября, который заключается в запрете на "пешие перемещения во всех термальных зонах", а также в "нарушении запрещенных условий и ограничений" в Йеллоустонском национальном парке. Дело получил окружной суд Вайоминга, который квалифицировал его как мелкое нарушение, которое чревато заключением на шесть месяцев.

Пирс Броснан должен явиться в Йеллоустонский центр правосудия 23 января. Представители актера пока не прокомментировали инцидент. Известно, что актер находился на территории Йеллоустонского национального парка в октябре, где был задействован в съемках вестерна "Несвятая Троица".

Отметим, что по закону, в термальных зонах в районе Йеллоустонского каньона можно ходить только по прибрежным или специально предназначенным для этого тропам.

В целом Служба национальных парков США зафиксировала по меньшей мере 20 смертельных случаев в Йеллоустонском национальном парке, произошедших из-за "ожогов, полученных после того, как люди попали или упали в горячие источники Йеллоустона". В частности, в 2016 году мужчина сошел с тропы, поскользнулся на гравии и упал в горячий источник. От полученных ожогов он погиб.

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