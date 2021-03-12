Писал музыку к "Гардемаринам": умер известный композитор



















11 марта в Санкт-Петербурге, Россия, ушел из жизни знаменитый советский композитор, музыкальный педагог Виктор Лебедев. О смерти 86-летнего композитора сообщили представители законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Виктор Лебедев (фото из открытых источников)

Виктор Лебедев является автором музыки к самым известным советским фильмам.

Он родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С этого же года вел преподавательскую деятельность в Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской. Виктор Лебедев написал музыку к 50 кинофильмам, в том числе к известной картине "Гардемарины, вперед!" и продолжении "Виват, гардемарины!".

Напомним, 2 марта, стало известно о смерти популярного украинского актера и режиссера Ивана Марченко. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 44 лет. Известие о смерти актера обнародовала студия дубляжа, с которой сотрудничал Марченко, LeDoyen Studio: После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", – сказано в сообщении. Сообщается, что артист длительное время боролся с онкологическим заболеванием, а именно раком костей. После интенсивного и продолжительного лечения заболевание отступило, однако затем вернулось. Иван Марченко родился 27 февраля 1977 года в Харькове, где и закончил актерский факультет. Длительное время он блистал на сцене столичного Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки.



За свою актерскую карьеру Иван Марченко снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых популярные ленты: "Ментовские войны. Одесса", "Сваты-6", "Возвращение Мухтара", "За все тебя благодарю", "Время грехов", "Родные люди", "Последний кордон", "Совсем другая жизнь" и многих других.

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