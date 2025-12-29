logo

Писала письма Януковичу и восхищалась Путиным: что говорила об Украине Брижит Бардо
НОВОСТИ

Писала письма Януковичу и восхищалась Путиным: что говорила об Украине Брижит Бардо

Легендарная актриса Брижит Бардо посвятила свою жизнь защите прав животных

29 декабря 2025, 22:44
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Брижит Бардо – французская актриса, модель и певица, а также одна из самых известных зоозащитниц ХХ века. Мировую известность она получила в 1950-60-х годах благодаря ролям в кино, в частности в лентах "И Бог сотворил женщину" и "Истина". О смерти Бардо стало известно 28 декабря, к моменту смерти ей был 91 год.

Писала письма Януковичу и восхищалась Путиным: что говорила об Украине Брижит Бардо

Брижит Бардо (фото из открытых источников)

В октябре 2025 года актриса была госпитализирована для проведения хирургического вмешательства, которое ее представители называли "небольшим", хотя отдельные медиа предполагали наличие серьезных проблем со здоровьем. После операции она вернулась в свой дом в Сен-Тропе, где находилась на восстановлении.

В тот же октябрь 2025 года в сети начала распространяться ложная информация о якобы смерти Брижит Бардо, а также появились слухи о заказе гроба. Эти сообщения актриса лично опровергла. Дезинформация возникла после публикации французского инфлюэнсера AQABABE, впоследствии удалившего свое сообщение.

Писала письма Януковичу и восхищалась Путиным: что говорила об Украине Брижит Бардо - фото 2

Бардо перестала сниматься в кино еще в 1973 году, окончательно отойдя от актерской деятельности. За свою карьеру она снялась более чем в 47 фильмах, которые ныне считаются классикой французского и мирового кинематографа. Среди самых известных работ актрисы — "И Бог сотворил женщину", "Знаменитые любовные истории", "Истина".

Последней киноработой Брижит Бардо стала фильм "Дон Жуан или Если Дон Жуан был женщиной", в которой она исполнила главную роль. Проект не имел успеха, после чего актриса решила окончательно завершить кинокарьеру. В 1986 году она основала фонд защиты животных, использовав средства от продажи собственных украшений и личных вещей в качестве стартового капитала. С тех пор всю свою жизнь Бардо посвятила работе этого фонда.

Что говорила об Украине Брижит Бардо

По информации Украинской правды, в конце 2011 года Брижит Бардо обратилась с открытым письмом к Виктору Януковичу. В нем она резко раскритиковала массовое уничтожение бездомных собак в Украине, особенно в период подготовки к Евро-2012. Актриса называла ситуацию "ужасной и позорной" для государства, претендующего на статус цивилизованного, и добавляла в письмо фото, что, по ее мнению, подтверждали масштабы жестокости.

В марте 2012 года Бардо повторно обратилась к Януковичу с открытым письмом, отметив, что предварительные обращения не дали результатов. Она отмечала, что, несмотря на обещания власти и многочисленные обращения к чиновникам, убийства бездомных животных в таких городах, как Киев и Одесса, продолжались.

В 2013 году Брижит Бардо заявляла, что увлекается Путиным. "Я вижу его (Путина) очень человечным. Каждый раз, когда я о чем-то его прошу, он мне помогает. Он сделал для защиты животных больше, чем все наши президенты", — говорила актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Легенда французского и мирового кинематографа Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. О смерти актрисы 28 декабря сообщил Фонд Брижит Бардо. Это организация, которую она основала и возглавлялась в течение десятилетий.

Фонд Брижит Бардо опубликовал заявление о его смерти 28 декабря. Время и место смерти актрисы не уточняются.



Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2011/11/22/6775553/?utm_source=chatgpt.com
