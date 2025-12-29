Писала листи Януковичу та захоплювалася Путіним: що казала про Україну Бріжит Бардо

Бріжит Бардо — французька акторка, модель і співачка, а також одна з найвідоміших зоозахисниць ХХ століття. Світову популярність вона отримала у 1950–60-х роках завдяки ролям у кіно, зокрема у стрічках "І Бог створив жінку" та "Істина". Про смерть Бардо стало відомо 28 грудня, на момент смерті їй був 91 рік.

Бріжит Бардо (фото з відкритих джерел)

У жовтні 2025 року акторку госпіталізували для проведення хірургічного втручання, яке її представники називали "невеликим", хоча окремі медіа припускали наявність серйозних проблем зі здоров’ям. Після операції вона повернулася до свого дому в Сен-Тропе, де перебувала на відновленні.

Того ж жовтня 2025 року в мережі почала ширитися неправдива інформація про нібито смерть Бріжит Бардо, а також з’явилися чутки про замовлення труни. Ці повідомлення акторка особисто спростувала. Дезінформація виникла після публікації французького інфлюенсера AQABABE, який згодом видалив свій допис.

Бардо припинила зніматися у кіно ще у 1973 році, остаточно відійшовши від акторської діяльності. За свою кар’єру вона знялася більш ніж у 47 фільмах, які й нині вважаються класикою французького та світового кінематографа. Серед найвідоміших робіт акторки — "І Бог створив жінку", "Знамениті любовні історії", "Істина".

Останньою кінороботою Бріжит Бардо стала стрічка "Дон Жуан або Якщо Дон Жуан був жінкою", у якій вона виконала головну роль. Проєкт не мав успіху, після чого акторка вирішила остаточно завершити кінокар’єру. У 1986 році вона заснувала фонд захисту тварин, використавши кошти від продажу власних прикрас та особистих речей як стартовий капітал. Відтоді все своє життя Бардо присвятила роботі цього фонду.

Що казала про Україну Бріжит Бардо

За інформацією Української правди, наприкінці 2011 року Бріжит Бардо звернулася з відкритим листом до Віктора Януковича. У ньому вона різко розкритикувала масове знищення безпритульних собак в Україні, особливо в період підготовки до "Євро-2012". Акторка називала ситуацію "жахливою та ганебною" для держави, яка претендує на статус цивілізованої, та додавала до листа фото, що, на її думку, підтверджували масштаби жорстокості.

У березні 2012 року Бардо повторно звернулася до Януковича з відкритим листом, зазначивши, що попередні звернення не дали результатів. Вона наголошувала, що, попри обіцянки влади та численні звернення до урядовців, вбивства бездомних тварин у таких містах, як Київ та Одеса, продовжувалися.

У 2013 році Бріжит Бардо заявляла, що захоплюється Путіним. "Я бачу його (Путіна) дуже людяним. Кожного разу, коли я про щось його прошу, він мені допомагає. Він зробив для захисту тварин більше, ніж усі наші президенти", — говорила акторка.

