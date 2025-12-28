Померла легенда французького кіно: Бріжит Бардо пішла з життя у 91 рік

Легенда французького та світового кінематографа Бріжит Бардо померла у віці 91 року. Про смерть акторки 28 грудня повідомив Фонд Бріжит Бардо. Це організація, яку вона заснувала і яку очолювала протягом десятиліть.

Бріжит Бардо померла. Фото: AFP

Фонд Бріжит Бардо опублікував заяву про її смерть 28 грудня. Час і місце смерті акторки не уточнюються.

"Фонд Бріжит Бардо з величезним сумом оголошує про смерть своєї засновниці та президентки, мадам Бріжит Бардо, всесвітньо відомої акторки та співачки, яка вирішила відмовитися від своєї престижної кар'єри, щоб присвятити своє життя та енергію добробуту тварин та своєму фонду", – йдеться у заяві.

Світову славу Бріжит Бардо принесла стрічка Роже Вадима "…І Бог створив жінку" 1956 року. Її героїня стала символом нової жіночої свободи, сексуальності та бунту проти консервативних норм. Упродовж кар’єри Бардо знялася більш ніж у 50 фільмах, сформувавши культовий образ, який вплинув не лише на кіно, а й на моду та популярну культуру.

Бріжит Бардо стала секс-символом у 1960-х роках. Фото: Wikimedia Commons

У 1973 році, на піку популярності, Бардо несподівано оголосила про завершення акторської кар’єри у 39 років. Вона пояснила це бажанням "залишити людям свій прекрасний образ" і повністю зосередитися на захисті тварин. Згодом акторка створила Фонд Бріжит Бардо, який займався порятунком тварин і боротьбою з жорстоким поводженням з ними по всьому світу.

