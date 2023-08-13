Пишет песню о Путине: Вайкуле сделала новое заявление о фанате Кремля и друге Пугачевой

Лайма Вайкуле негативно высказалась о еще одном поклоннике Путине Илье Резник. Поэт-песенник говорит, что он друг Примадонны, но сейчас восхваляет захватчиков. Кроме этого, недавно этот поэт создал песню о хозяине Кремля.

Илья Резник (фото из открытых источников)

"Больше не о чем писать, конечно. Илья в свое время очень многое сделал, для меня и для себя, это было и ему, и мне выгодно", — сказала Лайма во время эфира на YouTube-канале "И грянул Грэм".

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Она сказала, что в прежние времена русский песенник помог ей стать звездой. Он писал для нее песни, всячески продвигал их в выпусках радио. Но, несмотря на его заслуги, Вайкуле назвала этого человека "открытым подхалимом".

Как утверждает звезда, она ребенком знала, что не нужно пытаться выслужиться перед властью. То, что теперь делает Илья Резник, выглядит очень отвратительно, придерживается мнения певица.

"Но все, кто сегодня занимается вот этим.. Не знаю, отвратительно. Даже в детском саду я знала, что нельзя быть подхалимом. Я это знала. А сегодня, взрослому человеку песни писать о Путине... Ну я не знаю. Мне кажется, это слишком... Некрасиво, быть таким подхалимом, открытым. Это слишком", — подытожила Вайкуле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что поэт, бывший лучшим другом Пугачевой , заявил, что в его жизни теперь нет Примадонны. Известный поэт из России Илья Резник, написавший для Пугачевой 71 песню и считавшийся одним из лучших ее друзей, рассказал о совместной творческой деятельности со звездной певицей. В день своего юбилея художник раздавал интервью российским СМИ и сообщил, что сейчас в его жизненных буднях нет Аллы Пугачевой.