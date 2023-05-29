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Победительница Евровидения отказалась подписывать флаг Украины

Лорин держалась в стороне от других участников

29 мая 2023, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

В мае этого года состоялся самый масштабный конкурс песни Евровидение. Представители Украины — группа TVORCHI выразили просьбу всем участникам поставить свои подписи на сине-желтом флаге, чтобы позже разыграть его во время благотворительного аукциона.

Победительница Евровидения отказалась подписывать флаг Украины

Певица Лорин (фото из открытых источников)

И когда большинство исполнителей согласились это сделать, то победительница Евровидения Лорин отказалась.


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Как сказала менеджер группы TVORCHI Юлия Могилюк, комментируя это событие журналистам "Обозревателя",  Лорин была единственной из участников, подписи которой не было на флаге Украины. Она сказала, что у украинцев сначала не было с ней контакта, потому что исполнительница из Швеции держалась в стороне от других.

"Зато свои подписи на флагах оставили Финляндия, Италия, Испания, Литва, Франция и другие", – добавила Юлия Могилюк.

При этом менеджер группы еще сказала, что еврофаны хейтили нашу страну и группу TVORCHI. Они написали о том, что Украина одержала победу в результате войны, поэтому украинским представителям приходилось объяснить, почему мы оказались в такой ситуации и как мы выживаем.

"На своем внутреннем голосовании, где голосовали еврофаны каждой страны, они поставили нас на последнее место. Это была месть за прошлогоднюю победу Украины, которая, по их мнению, была незаслуженной", — подытожила Юлия Могилюк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Джамала обманула организаторов "Евровидения" . Джамала совместно с другими украинскими артистами открывала финал "Евровидения-2023" в Ливерпуле. Украинская певица написала, что очень хотела поддержать сограждан, однако боялась, что эту часть выступления уберут из эфира. Да, она все же отважилась реализовать задуманное.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/pobeditelnitsa-evrovideniya-2023-lorin-otkazalas-podpisyivat-flag-ukrainyi-tvorchi-rasskazali-ob-otstranennom-povedenii-pevitsyi.htm
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