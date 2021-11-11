Почему Анджелина Джоли не смотрит фильмы со своим участием

46-летняя красотка, звезда "Вечных" и "Малефисенты" Анджелина Джоли откровенно призналась, что видела не все киноленты со своим участием. И дело не в отсутствии времени, а в самокритике.

Анджелина Джоли (фото из открытых источников)

Как сообщает NovaFM, знаменитость снялась в более 40 фильмах и во многих из них сыграла главные роли. Но ей больше нравится сам процесс создания кинокартины, чем конечный результат. В беседе с радиоведущим Nova Анджелина Джоли отметила, что является "ужасным критиком" и может сильно расстроиться, увидев свою игру на экране.

К слову, недавно в США состоялась премьера супергеройского фильма "Вечные", где снялась и Джоли, представ перед зрителями в образе воительницы Тены, обладающей сверхчеловеческой силой, скоростью и выносливостью.

Напомним, что фантастический боевик "Вечные", созданный Marvel Studios, недавно стартовал в прокате, а его уже успели запретить в ряде стран Ближнего Востока. В новом боевике, где снялась Анджелина Джоли и другие голливудские знаменитости, есть ЛГБТ-персонажи и в одной из сцен кинофильма они страстно целуются. Это и послужило поводом для запрета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская красотка Анджелина Джоли вывела на руке строчку татуировки, которая была посвящена ее бывшему супругу Брэду Питту.

Читайте также, что 15-летняя Шайло — родная дочь голливудских знаменитостей Анджелины Джоли и Брэда Питта, впервые за долгое время появилась на красной дорожке. Вместе с мамой, сестрами и братьями она посетила премьеру супергеройского фильма "Вечные". Девушка привлекла к себе повышенное внимание из-за своего наряда.

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