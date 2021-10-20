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После слухов о смене пола: дочь Джоли вышла в свет в платье (ФОТО)

Дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, после слухов о смене пола, вышла на красную дорожку в платье

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

15-летняя Шайло — родная дочь голливудских знаменитостей Анджелины Джоли и Брэда Питта, впервые за долгое время появилась на красной дорожке. Вместе с мамой, сестрами и братьями она посетила премьеру фильма "Вечные".

После слухов о смене пола: дочь Джоли вышла в свет в платье (ФОТО)

Анджелина Джоли с детьми / Фото: gettyimages

Как сообщает издание People, Шайло вызвала повышенное внимание к себе из-за своего наряда. Девушка вышла в свет в платье ассиметричного кроя кофейного оттенка на тонких бретельках, а свой образ дополнила бежевыми балетками. Судя по всему, она передумала становиться мальчиком, потому что в последнее время ее чаще стали замечать в женских вещах, плюс ко всему, 15-летняя звездная дочь отрастила волосы. Но несколько лет назад она серьезно была настроена сменить пол и даже просила, чтобы ее называли Джон.

Мнения пользователей сети разделились. Одни считают, что Шайло таким образом решила поймать "волну хайпа", а другие хвалят ее за то, что девочка одумалась и больше не будет травмировать родителей мыслями о смене пола. 

После слухов о смене пола: дочь Джоли вышла в свет в платье (ФОТО) - фото 2

(Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт / Associated Press)

К слову, Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные", где сыграла одну из главных ролей, в элегантном платье без бретелей коричневого цвета, которое дополнила золотыми украшениями.

Напомним, что личная жизнь голливудской красотки Анджелины Джоли всегда вызывает повышенный интерес, как у поклонников, так и прессы. Поэтому, встреча актрисы с бывшим мужем вызвала волну слухов.  Речь идет не о Брэде Питте, а о первом муже знаменитости — Джонни Ли Миллере, с которым звезда "Малефисенты" была в браке с 1996 по 1999 годы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса Анджелина Джоли показала самое модное платье этой осени.


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Источник: https://people.com/parents/angelina-jolie-brings-kids-maddox-zahara-shiloh-vivienne-knox-to-eternals-premiere/
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