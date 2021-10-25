Анджелина Джоли вывела тату, посвященное Брэду Питту (ФОТО)

Голливудская красотка, звезда фильма "Вечные" Анджелина Джоли долгое время отходила от тяжелого развода с актером Брэдом Питтом. Знаменитость решила "удалить" о нем все воспоминания, в частности строчку татуировки на своей руки, посвященную экс-возлюбленному.

Анджелина Джоли / Фото: AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer

Анджелина Джоли всегда вызывает повышенное внимание, как у прессы, так и у поклонников. Внимательные фолловеры заметили, что во внешности актрисы кое-что изменилось, когда она с детьми появилась на красной дорожке, посвященной премьере супергеройского фильма "Вечные". Оказалось, что голливудская звезда вывела строчку татуировки на левой руке, которая была посвящена ее экс-мужу Брэду Питту.

Татуировка состоит из географических точек (широт и долгот), где родились ее дети, а также бывший возлюбленный. Последняя строка в татуировке Джоли обозначала место рождения Брэда Питта — Оклахому. Именно она и исчезла с ее руки. Все остальные строки остались. Первая обозначает город в Камбодже, где она усыновила старшего ребенка Мэддокса, вторая — место в Эфиопии, откуда ее приемная дочь Захара, третья — Намибия, где Джоли родила дочь Шайло, четвертая — Вьетнам, откуда родом ее сын Пакс Тьен, а пятая и шестая — место во Франции, где актриса родила близнецов Нокс и Вивьен.

Фото: Associated Press



Напомним, друзья голливудской актрисы Анджелины Джоли рассказали, что она впервые за долгое время после развода с Брэдом Питтом стала чувствовать себя счастливой. Судя по всему, Анджелина не отказывает себе в новых знакомствах и свиданиях со старыми приятелями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, после слухов о смене пола, вышла на красную дорожку в платье.

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