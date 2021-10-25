logo
Русский Українська

BTC/USD

62722.53

ETH/USD

4133.68

LTC/USD

195.26

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Анджелина Джоли вывела тату, посвященное Брэду Питту (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Анджелина Джоли вывела тату, посвященное Брэду Питту (ФОТО)

Голливудская актриса Анджелина Джоли вывела на руке строчку татуировки, которая была посвящена ее экс-мужу Брэду Питту

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Голливудская красотка, звезда фильма "Вечные" Анджелина Джоли долгое время отходила от тяжелого развода с актером Брэдом Питтом. Знаменитость решила "удалить" о нем все воспоминания, в частности строчку татуировки на своей руки, посвященную экс-возлюбленному.

Анджелина Джоли вывела тату, посвященное Брэду Питту (ФОТО)

Анджелина Джоли / Фото: AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer

Анджелина Джоли всегда вызывает повышенное внимание, как у прессы, так и у поклонников. Внимательные фолловеры заметили, что во внешности актрисы кое-что изменилось, когда она с детьми появилась на красной дорожке, посвященной премьере супергеройского фильма "Вечные". Оказалось, что голливудская звезда вывела строчку татуировки на левой руке, которая была посвящена ее экс-мужу Брэду Питту. 

Татуировка состоит из географических точек (широт и долгот), где родились ее дети, а также бывший возлюбленный. Последняя строка в татуировке Джоли обозначала место рождения Брэда Питта — Оклахому. Именно она и исчезла с ее руки. Все остальные строки остались. Первая обозначает город в Камбодже, где она усыновила старшего ребенка Мэддокса, вторая — место в Эфиопии, откуда ее приемная дочь Захара, третья — Намибия, где Джоли родила дочь Шайло, четвертая — Вьетнам, откуда родом ее сын Пакс Тьен, а пятая и шестая — место во Франции, где актриса родила близнецов Нокс и Вивьен.

Анджелина Джоли вывела тату, посвященное Брэду Питту (ФОТО) - фото 2

Фото: Associated Press

Напомним, друзья голливудской актрисы Анджелины Джоли рассказали, что она впервые за долгое время после развода с Брэдом Питтом стала чувствовать себя счастливой. Судя по всему, Анджелина не отказывает себе в новых знакомствах и свиданиях со старыми приятелями. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, после слухов о смене пола, вышла на красную дорожку в платье.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/lady/news/show-biznes/ona-sdelala-eto-andzhelina-dzholi-udalila-tatu-posvyaschennoe-bredu-pittu-1893721.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!