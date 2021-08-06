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Главная Новости Звезды персона Почему Дженнифер Энистон отказалась общаться с некоторыми своими друзьями
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Почему Дженнифер Энистон отказалась общаться с некоторыми своими друзьями

Актриса рассказала, почему так поступила

сегодня, 20:23
Автор:

Лиля Воробьева

Актриса Дженнифер Энистон объяснила почему она не разговаривает с друзьями, которые отказались делать прививки. Об этом она сообщила в Instagram.

Почему Дженнифер Энистон отказалась общаться с некоторыми своими друзьями

Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)

Популярная актриса с "Друзей" сказала, что "уже нет связи с несколькими людьми, с которыми тесно общалась", но которые не хотят вакцинироваться против ковиду.

И объяснила, почему так поступила.

"Потому что если у вас есть вариант, вы все еще можете передать мне его. Я могу легко заболеть, меня не госпитализируют и я не умру. Но я могу передать его кому-то другому, кто не вакцинированный и имеет проблемы со здоровьем — и так я поставлю под угрозу их жизни ", — пояснила Энистон.

Свои мысли она повторила в интервью изданию InStyle. Актриса отметила:


"Есть еще группа людей, которые являются противниками вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор. Конечно, каждый имеет право на собственное мнение, но много мыслей не основываются ни на чем, кроме страха или пропаганды", — резюмировала Энистон.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Дженнифер Энистон призналась, хочет снова выйти замуж . 52-летняя голливудская красавица, звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон рассказала, готова ли она к новым романтическим отношениям и планирует вступать в брак в третий раз.

В новом интервью изданию People актриса призналась, что сейчас ее сердце свободно и она не против сходить на свидание с каким-то хорошим парнем. При этом она отметила, что отдает предпочтение традиционным способам знакомств, не в интернет-приложениях, так как подобными сайтами она не пользуется.


Почему Дженнифер Энистон отказалась общаться с некоторыми своими друзьями - фото 2


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Источник: https://www.instagram.com/stories/jenniferaniston/2633813335324070260/
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