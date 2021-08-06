Почему Дженнифер Энистон отказалась общаться с некоторыми своими друзьями

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Лиля Воробьева
Актриса Дженнифер Энистон объяснила почему она не разговаривает с друзьями, которые отказались делать прививки. Об этом она сообщила в Instagram.
Дженнифер Энистон (фото из открытых источников)
Популярная актриса с "Друзей" сказала, что "уже нет связи с несколькими людьми, с которыми тесно общалась", но которые не хотят вакцинироваться против ковиду.
И объяснила, почему так поступила.
Свои мысли она повторила в интервью изданию InStyle. Актриса отметила:
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Дженнифер Энистон призналась, хочет снова выйти замуж . 52-летняя голливудская красавица, звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон рассказала, готова ли она к новым романтическим отношениям и планирует вступать в брак в третий раз.
В новом интервью изданию People актриса призналась, что сейчас ее сердце свободно и она не против сходить на свидание с каким-то хорошим парнем. При этом она отметила, что отдает предпочтение традиционным способам знакомств, не в интернет-приложениях, так как подобными сайтами она не пользуется.
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