Почему Леонардо Ди Каприо отрастил длинные усы: одно фото прояснило ситуацию
НОВОСТИ

Почему Леонардо Ди Каприо отрастил длинные усы: одно фото прояснило ситуацию

В сети появилось первое фото со съемок фильма "Что происходит ночью" Мартина Скорсезе.

25 марта 2026, 07:45
Slava Kot

В сети появилось первое фото со съемочной площадки нового фильма режиссера Мартина Скорсезе, частично раскрывшего загадку внешнего вида Леонардо Ди Каприо на нынешней церемонии "Оскар". Актер, привлекший внимание необычными длинными усами, отрастил их специально для роли в новом фильме.

Леонардо Ди Каприо с усами. Фото: Associated Press

Фильм носящий название "Что происходит ночью" создается по мотивам одноименного романа писателя Питера Кэмерона. Первый кадр со съемок показывает Ди Каприо вместе с актрисой Дженнифер Лоуренс на фоне холодного зимнего пейзажа. Именно на этом фото видны фирменные усы актера, вызвавшие оживленное обсуждение среди фанатов после церемонии "Оскар".

Почему Леонардо Ди Каприо отрастил длинные усы: одно фото прояснило ситуацию - фото 2

Кадр из фильма из фильма "Происходящее ночью". Фото: instagram/leonardodicaprio/

Съемки картины начались в начале года и проходят в Чехии. Кроме Ди Каприо и Лоуренс, в фильме также снимаются Мадс Миккельсен, Патрисия Кларксон и Джаред Гаррис.

Сюжет ленты рассказывает об американских супругах, которые приезжают в небольшой европейский городок, чтобы усыновить ребенка. Однако события быстро приобретают тревожный характер. В загадочной среде, где ничего не такое, как кажется, герои начинают сомневаться не только в своей миссии, но и в собственных чувствах и отношениях.

Для Дженнифер Лоуренс эта работа станет первым сотрудничеством с легендарным режиссером. Леонардо Ди Каприо уже неоднократно работал со Скорсезе, в частности в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Авиатор" и "Остров проклятых".

