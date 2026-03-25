Чому Леонардо Ді Капріо відростив довгі вуса: одне фото прояснило ситуацію

У мережі з’явилося перше фото зі знімального майданчика нового фільму режисера Мартіна Скорсезе, яке частково розкрило загадку зовнішнього вигляду Леонардо Ді Капріо на цьогорічній церемонії "Оскар". Актор, який привернув увагу незвичними довгими вусами відростив їх спеціально для ролі в новому фільмі.

Леонардо Ді Капріо з вусами. Фото: Associated Press

Фільм має назву "Що відбувається вночі" створюється за мотивами однойменного роману письменника Пітера Кемерона. Перший кадр зі зйомок показує Ді Капріо разом з акторкою Дженніфер Лоуренс на тлі холодного зимового пейзажу. Саме на цьому фото видно фірмові вуса актора, які викликали жваве обговорення серед фанатів після церемонії "Оскар".

Кадр з фільму з фільму "Що відбувається вночі". Фото: instagram/leonardodicaprio/

Зйомки картини розпочалися на початку року та проходять у Чехії. Крім Ді Капріо та Лоуренс, у фільмі також знімаються Мадс Міккельсен, Патрісія Кларксон та Джаред Гарріс.

Сюжет стрічки розповідає про американське подружжя, яке приїжджає до невеликого європейського містечка, щоб усиновити дитину. Однак події швидко набувають тривожного характеру. У загадковому середовищі, де нічого не є таким, як здається, герої починають сумніватися не лише у своїй місії, а й у власних почуттях та стосунках.

Для Дженніфер Лоуренс ця робота стане першою співпрацею з легендарним режисером. Натомість Леонардо Ді Капріо вже неодноразово працював із Скорсезе, зокрема у фільмах "Вовк з Волл-стріт", "Авіатор" та "Острів проклятих".

