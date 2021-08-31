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Почему с YouTube неожиданно исчезли новые клипы Джамалы

С официального YouTube-канала украинской артистки Джамали исчезли ее клипы за последние три года: в чем проблема

сегодня, 18:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Видеоклипы 38-летней украинская крымскотатарской певицы и актрисы Джамали, которые она представила за последние три года, исчезли с ее официального YouTube-канала. Поговаривают, что всему виной ссора артистки с бывшим продюсером Игорем Тарнопольским.

Почему с YouTube неожиданно исчезли новые клипы Джамалы

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На Instagram странице MUZVAR написано, что видеоработы Джамалы недоступны для просмотра на платформе (скрыты или удалены) уже больше недели. Источник говорит, что такое безобразие дело рук бывшего продюсера певицы Игоря Тарнопольского. Сама Джамала к своему аккаунту в YouTube не имеет доступа и пока эту ситуацию никак не прокомментировала.

Последняя видеоработа Джамалы, доступная пользователям, датируется 2018 годом — это видео с ее концерта во Дворце спорта. 

Почему с YouTube неожиданно исчезли новые клипы Джамалы - фото 2

Напомним, летом прошлого года украинская артистка Джамала ошеломила поклонников неожиданной новостью — она снялась в американской комедии, которую транслировали на стриминговой платформе Netflix. Это кинолента под названием "Евровидение: История огненной саги" и в нем рассказывается история вымышленных исландских артистов Ларса и Сигрид, которым представилась возможность реализовать мечту и представить свою страну на песенном конкурсе. Джамала призналась, что процесс создания кинофильма ее очень впечатлил. На съемках она познакомилась с такими голливудскими актерами, как Рэйчелл Макадамс ("Клятва", "Дневник памяти"), а также с Уиллом Ферреллом ("Затерянный мир", "Персонаж").

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская исполнительница Джамала опубликовала на своей странице в социальных сетях архивные фото со времен, когда она еще жила в Крыму.



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