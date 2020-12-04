Почему звезда «Гарри Поттера» никогда не станет пользователем соцсетей: он назвал причину

Исполнитель главной роли в легендарном "Гарри Поттере" Дэниэл Рэдклифф объяснил, почему никогда не решится завести собственную страницу в социальных сетях. Этим он поделился в своем интервью на YouTube-канале Hot Ones.

Дэниел Рэдклифф. Фото: kino-teatr.ru

Так, звезда рассказал, что у него никогда не было своего аккаунта в Twitter, он не намерен его заводить в будущем, и вот по какой причине. Актер не хочет, чтобы пользователи видели в своей ленте заголовок "Дэниэл Рэдклифф повздорил с интернет-пользователями".

Кроме этого, он удивил неожиданным признанием: раньше он довольно частенько грешил тем, что читал комментарии о себе на разных страницах в сети. Позже он понял, что это было неразумно с его стороны, потому что подобное занятие нельзя назвать чем-то здоровым или нормальным. А социальные сети – это постоянный поиск одобрения и похвалы со стороны подписчиков, уверен Рэдклифф.

"Это было безумие, не стоило этого делать. Думаю, что соцсети — это то же самое. Можно, конечно, читать о себе только хорошее, но мне кажется это не совсем здоровым", — сказал он.

В конце своего интервью Дэниэл подытожил, что он категорически отказывается понимать саму концепцию социальных сетей, так как она может нанести непоправимый вред психическому здоровью человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Дэниел Рэдклифф рассказал, при каком условии снова вернется к роли Гарри Поттера. Он готов снова перевоплотиться в Гарри Поттера, но при выполнении одного условия: Джоан Роулинг не должна принимать участие в работе над проектом. Такое заявление актер сделал после того, как писательница в своих постах в Твиттере высказала свою нетерпимость трансгендерам, небинарным людям и людям с гендерной нонконформностью. В сообщениях она иронизировала над одним из заголовков статьи журнала Devex. Актер решил не стоять в стороне, прокомментировав ее пост в социальных сетях. Рэдклифф попросил прощения за позицию писательницы и подготовил целое эссе, которое опубликовано на сайте проекта Trevor.

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