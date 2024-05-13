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"Почистила" посты в Сети: известно певица из Украины взяла фамилию мужчину-россиянина

Надежда Мейхер создала свой бренд одежды и взяла фамилию мужа-россиянина

сегодня, 23:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная украинская исполнительница Надежда Мейхер , так и хранящая молчание о военном вторжении в Украину, перешла по фамилии мужа-россиянина Михаила Уржумцева.

"Почистила" посты в Сети: известно певица из Украины взяла фамилию мужчину-россиянина

Надежда Мейхер (фото из открытых источников)

Кстати, сам Уржумцев имеет бизнес в области моды и владеет более 1000 бутиков с одеждой на территории страны-агрессорки РФ. Бизнесмен как-то хвастался, что когда с рынка РФ ушли зарубежные бренды, его дела улучшились.

На своей странице в социальных сетях Надежда "почистила" все сообщения, как появились слухи, что артистка уехала в РФ, и стала обнародовать посты только о бренде своей одежды. Где именно находится бизнес Мейхер, неизвестно, но на отметке геолокаций часто появлялись Испания, Германия и Украина. Сейчас певица удаляла все посты на своей странице.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома украинская певица находится в России . Исполнительница из Украины Надежда Мейхер сейчас находится в РФ. В сетях обнародовали доказательства этого факта.

Оказываясь, что, знакомясь со страницей любого в сети Instagram, в разделе "Информация об учетной записи" можно выяснить, где находится или где был в ближайшее время владелец страницы. Выяснил это блоггер Богдан Беспалов на собственном YouTube-канале. Если верить этой публичной информации, украинская звезда возможно находится в России или побывала там совсем недавно. Ведь муж Мейхер – бизнесмен из РФ Михаил Уржумцев. Вместе с мужем Надежда занимается воспитанием двух общих дочерей.

Бывшая украинка не дает информации, где находится. 5 августа Надежда Мейхер давала концерты в Болгарии, до этого находилась на территории Германии и в Италии.



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