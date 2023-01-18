Под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало: появились подробности его смерти

Известный продюсер Потап рассказал в подробностях о смерти молодого режиссера Олега Бобало . Выяснилось, что это украинский кинорежиссер погиб геройской смертью, обороняя с другими военными Бахмут.

Режиссер Олег Бобало погиб под Бахмутом (фото из открытых источников)

Вот что украинский продюсер рассказал о своем товарище и отважном защитнике.

"Клещиевка. 9 км от Бахмута. Он мог не уходить, а остаться на базе. Он был артиллеристом, но добровольно ушел пехотинцем, потому что не хватало людей, а нужно было спасать ребят. Он отразил три страшных атаки не чмобыков и зэков, а профессиональных убийц — вагнеровцев", — рассказал Потап.

При этом Потап сказал, что павший герой несколько раз приходил на выручку своим товарищам, с которыми воевал, на поле боя. Сам он погиб от тяжелого осколочного ранения

К слову, этот художник в 2012 году получил грант от украинского президента как молодой кинематографист. Сам грант, составлявший 400 тысяч гривен, был использован режиссером для того, чтобы снять короткометражный фильм "Структура кофе или "Абзац..!"

В 2021 году Олег Бобало представил свою весомую режиссерскую работу — киноленту "Украинское кино: становление". Когда началась война, молодой режиссер пополнил ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну от захватчиков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оперативно умер известный украинский режиссер . 8 января этого года ушел из жизни известный в нашей стране режиссер Максим Арделян. Стало известно, что художнику исполнилось всего 42 года. Трагическое известие сообщила супруга покойного Наталья Богданова в социальных сетях.

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