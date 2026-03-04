Подарок от мамы: дочь Оли Поляковой шокировала празднование своего 21-летия

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой отметила свой день рождения 2 марта. В этом году Маша праздновала свой 21-й день рождения вдали от родной страны — в Соединенных Штатах, где она живет и учится. Несмотря на расстояние Оля Полякова не оставила дочь без внимания и теплых слов.

Артистка выразила искреннее восхищение Машей, подчеркнула, что всегда будет ее поддерживать и оставаться рядом в любых обстоятельствах. Для Оли Поляковой, несмотря на взросление дочери, Маша будет всегда оставаться ее маленькой девочкой, о чем певица неоднократно вспомнила в своем поздравлении.

"Я очень горжусь тобой. Быть твоей мамой — большое счастье. Помни: я всегда на твоей стороне и рядом. Сколько бы тебе ни исполнилось — для меня ты всегда моя маленькая девочка. Люблю и спасибо судьбе за тебя", — такими словами Оля Полякова поделилась с подписью.

Кроме эмоционального поздравления Маша рассказала о подарке от мамы. Хотя певица не могла быть рядом физически, она позаботилась о том, чтобы сюрприз стал приятной неожиданностью. Оля Полякова выбрала для дочери роскошный аксессуар — сумку от бренда Chanel, которая на официальном сайте оценивается в 6,4 тысяч долларов. Маша поблагодарила маму за такой дорогой и стильный подарок, отметив его в своих соцсетях.

