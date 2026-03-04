logo_ukra

Подарунок від мами: донька Олі Полякової шокувала святкуванням свого 21-річчя
commentss НОВИНИ Всі новини

Подарунок від мами: донька Олі Полякової шокувала святкуванням свого 21-річчя

Хоча артистка не була поряд із донькою, вона порадувала її приємним подарунком

4 березня 2026, 12:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Донька відомої української співачки Олі Полякової відзначила свій день народження 2 березня. Цього року Маша святкувала свій 21-й день народження далеко від рідної країни — у Сполучених Штатах, де вона живе та навчається. Незважаючи на відстань, Оля Полякова не залишила доньку без уваги та теплих слів.

Подарунок від мами: донька Олі Полякової шокувала святкуванням свого 21-річчя

Фото: з відкритих джерел

Артистка висловила щире захоплення Машею, підкреслила, що завжди буде її підтримувати і залишатися поруч у будь-яких обставинах. Для Олі Полякової, попри дорослішання доньки, Маша завжди залишатиметься її маленькою дівчинкою, про що співачка неодноразово згадала у своєму привітанні.

"Я надзвичайно пишаюся тобою. Бути твоєю мамою — велике щастя. Пам’ятай: я завжди на твоєму боці і поруч. Скільки б тобі не виповнилося — для мене ти завжди моя маленька дівчинка. Люблю і дякую долі за тебе", — такими словами Оля Полякова поділилася з підписниками.

Окрім емоційного привітання, Маша розповіла про подарунок від мами. Хоча співачка не могла бути поряд фізично, вона подбала, щоб сюрприз став приємною несподіванкою. Оля Полякова обрала для доньки розкішний аксесуар — сумку від бренду Chanel, яка на офіційному сайті оцінюється у 6,4 тисячі доларів. Маша подякувала мамі за такий дорогий та стильний подарунок, відзначивши його у своїх соцмережах.

Подарунок від мами: донька Олі Полякової шокувала святкуванням свого 21-річчя - фото 2

Як вже писали "Коментарі", українська співачка Оля Полякова прокоментувала критику своєї розкішної зимової відпустки з родиною в Буковелі. Під час поїздки до артистки приїхала донька Маша з чоловіком-іноземцем Еденом Пассареллі, і разом вони відправилися до мальовничих Карпат, орендувавши віллу, щоб насолодитися справжньою зимовою казкою. У соцмережах артистку розкритикували за дорогий відпочинок, однак Полякова вирішила не мовчати.



