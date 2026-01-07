Полякова знову осоромилася через дорогий відпочинок: заява зірки шокує

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала критику своєї розкішної зимової відпустки з родиною в Буковелі. Під час поїздки до артистки приїхала донька Маша з чоловіком-іноземцем Еденом Пассареллі, і разом вони відправилися до мальовничих Карпат, орендувавши віллу, щоб насолодитися справжньою зимовою казкою. У соцмережах артистку розкритикували за дорогий відпочинок, однак Полякова вирішила не мовчати.

Оля Полякова. Фото: 24 Канал

"Слухайте, по-перше, давайте не рахувати чужі гроші. По-друге, я свої кошти заробляю чесно своєю спиною, горбом і горлодранкою. Ніде і ні в кого не краду. У держави не краду. Ви висувайте претензії тому, хто краде у вас. Свої гроші я заробляю чесно", — наголосила зірка.

Полякова також відверто розповіла про зміни у власних доходах після початку війни. За її словами, гонорари значно знизилися порівняно з довоєнним часом, проте цього вистачає, щоб планувати відпочинок і підтримувати сімейні традиції.

"Звичайно, це зовсім не ті гроші, які були до війни. От якби нам зараз миру. Було би, звісно, краще", — додала вона.

Попри зменшення доходів, співачка підкреслює, що заробляє всі кошти чесною працею на сцені та не користується державними або чужими ресурсами. Для Полякової сімейні моменти залишаються важливішими за розмір витрат, а поїздка в Буковель стала для неї можливістю провести час з донькою та зятем у комфортних умовах, насолоджуючись красою українських гір.

Як вже писали "Коментарі", Маша Єфросиніна та Оля Полякова вперше прокоментували скандал, який виник під час шоу "Ліга сміху". Знаменитості сміялися, коли Іван Люленов виконував пісню, присвячену загиблим героям.