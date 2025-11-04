Умер российский телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. По информации Mash, народному артисту стало плохо дома, врачи спасти его не смогли. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких и был экстренно госпитализирован в середине октября.

Юрий Николаев (фото из открытых источников)

Причина смерти Юрия Николаева – рецидив онкологии, врачи обнаружили новые опухоли в легких.

Народный артист в последнее время задыхался из-за хронических заболеваний дыхательных путей. Едва говорил и жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение. Ни коллаева не раз предупреждали, что ему нельзя курить, но артист не слушал рекомендаций – выкуривал по две пачки в день.

Он прославился как ведущий телепередач "Утренняя звезда", "Достояние республики" и "В наше время". Николаев поддерживал путинский режим и войну в Украине. Он также осудил выступивших против войны русских артистов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярного российского телеведущего Юрия Николаева снова госпитализировали после резкого ухудшения состояния здоровья из-за обострения болезни легких.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, 76-летний народный артист подхватил вирус, спровоцировавший проблемы с дыханием. У него обострились хронические легочные болезни — он начал задыхаться, падал во время ходьбы, едва говорил, жаловался на одышку, кашель, слабость и головокружение. Симптомы продолжались почти неделю, пока Николаев не вызвал скорую помощь.

После девяти дней лечения в больнице состояние телеведущего стабилизировали: он набрал вес, снова начал нормально ходить и дышать. Врачи запретили Николаеву курить, однако он не следует этой рекомендации и продолжает курить.

