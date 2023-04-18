Поддерживал Украину и сидел в укрытиях: популярный рэпер бежал в Россию

Рэпер Jah Khalib, родом из Казахстана, с 2019 года проживал в украинской столице. Бахтияр Мамедов начал строить карьеру в Украине, но затем уехал в РФ, пишет "УНИАН".

Рэпер Jah Khalib (фото из открытых источников)

Еще в первые дни полномасштабного российского вторжения РФ в Украину Jah Khalib находился в Киеве. Он говорил, что скрывался в укрытиях и увлекся несокрушимостью украинцев. Но певец не решился назвать Россию страной-агрессоркой и выступить против режима Кремля.

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Сейчас репер выступает с концертами в российских городах и ничего не говорит о войне в Украине. 23 апреля Jah Khalib запланировал выступить в Москве, далее на очереди Петербург. Но "молчуна" принимают там не гостеприимно.





Как рассказали российские Telegram-каналы, кремлевский пропагандист Аким Апачев обратился в Минкульт РФ, чтобы упразднить выступления Jah Khalib. К певцу есть подозрение в том, что он поддерживает ВСУ.

"Обращение музыканта пришло на днях. В нем "российский хулиган" заявил, что не понимает, почему 23 апреля в Crocus City Hall планируется лирический концерт Алма-Атинского исполнителя Бахтияра Мамедова. Треки "Медина" и "Лейла", может, кому-то и нравятся, но поддержка Бахой украинской армии – это конец", — пишут в Telegram-каналах.

В России недовольны тем, что рэпер будет улучшать свое материальное состояние за счет их зрителей. Апачев говорит, что Jah Khalib будто может финансировать ВСУ. Так, репер, предавший Украину, сейчас столкнулся с тем обстоятельством, что ему теперь не рады и в России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский певец заявил, что возвращается в Россию с концертами .