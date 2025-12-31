Погасшие звезды: кто из украинских знаменитостей умер в 2025 году

2025 год стал годом тяжелых потерь для украинской культуры, музыки и кино. Война, болезни и трагические обстоятельства унесли жизни известных людей, формировавших современную украинскую идентичность. Каждая из этих смертей стала болезненным ударом для общества.

Кто умер в 2025 году. Фото из открытых источников

Максим Нелипа

Телеведущий и актер Максим Нелипа погиб 12 мая, выполняя боевое задание на фронте. Он служил старшим лейтенантом в подразделении беспилотных авиационных комплексов и незадолго до гибели был назначен командиром роты. Нелипа оставил после себя память как артист и как воин, отдавший жизнь за Украину.

Юрий Фелипенко

14 июня на войне погиб актер Юрий Фелипенко, которому было всего 32 года. Он добровольно пошел в ряды Сил обороны, не приняв роли стороннего наблюдателя. Его похоронили на Берковецком кладбище в Киеве.

Игорь Поклад

9 июля Украина простилась с композитором Игорем Покладом – автором десятков знаковых песен. Народному артисту Украины было 83 года, а его творчество стало частью национального культурного наследия. Музыка Поклада и дальше звучит как символ целой эпохи.

Андрей "Дизель" Яценко

20 октября стало известно о смерти участника группы Green Grey Андрея Яценко. Музыкант умер в 55 лет от сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью. Его смерть оборвала планы на новый тур и возвращение на сцену.

Лесик Турко

22 ноября ушел из жизни певец Лесик Турко, один из создателей проекта DZIDZIO. Ему было 58 лет, а за год до смерти он пережил остановку сердца прямо во время выступления.

Михаил Клименко

7 декабря скончался солист группы ADAM Михаил Клименко. Артист долго боролся с туберкулезным менингитом и последние недели находился в коме.

Иван Кононенко

9 декабря подтвердилась смерть актера Ивана Кононенко, известного по сериалам "Слуга народа" и "Крипосна". Он считался пропавшим без вести с февраля 2025 во время выполнения боевого задания. Кононенко совмещал актерскую карьеру со службой в ВСУ.

Степан Гига

12 декабря Украина потеряла легендарного певца Степана Гигу. Его голос и песни десятилетиями были частью украинской эстрады. Смерть артиста стала для многих символическим завершением целой музыкальной эпохи.

