Головна Новини Зірки персона Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році
Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році

Відомі українські артисти, музиканти та актори, які померли у 2025 році.

31 грудня 2025, 08:30
2025 рік став роком важких втрат для української культури, музики й кіно. Війна, хвороби та трагічні обставини забрали життя відомих людей, які формували сучасну українську ідентичність. Кожна з цих смертей стала болючим ударом для суспільства.

Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році

Хто помер у 2025 році. Фото з відкритих джерел

Максим Неліпа

Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році - фото 2

Телеведучий і актор Максим Неліпа загинув 12 травня, виконуючи бойове завдання на фронті. Він служив старшим лейтенантом у підрозділі безпілотних авіаційних комплексів і незадовго до загибелі був призначений командиром роти. Неліпа залишив по собі пам’ять як артист і як воїн, що віддав життя за Україну.

Юрій Феліпенко

Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році - фото 2

14 червня на війні загинув актор Юрій Феліпенко, якому було лише 32 роки. Він добровільно пішов до лав Сил оборони, не прийнявши ролі стороннього спостерігача. Його поховали на Берковецькому кладовищі в Києві.

Ігор Поклад

Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році - фото 2

9 липня Україна попрощалася з композитором Ігорем Покладом — автором десятків знакових пісень. Народному артисту України було 83 роки, а його творчість стала частиною національної культурної спадщини. Музика Поклада й надалі звучить як символ цілої епохи.

Андрій "Дизель" Яценко

Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році - фото 2

20 жовтня стало відомо про смерть учасника гурту Green Grey Андрія Яценка. Музикант помер у 55 років від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою. Його смерть обірвала плани на новий тур і повернення на сцену.

Лесик Турко

Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році - фото 2

22 листопада пішов із життя співак Лесик Турко, один із творців проєкту DZIDZIO. Йому було 58 років, а за рік до смерті він пережив зупинку серця просто під час виступу.

Михайло Клименко

Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році - фото 2

7 грудня помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко. Артист тривалий час боровся з туберкульозним менінгітом і останні тижні перебував у комі.

Іван Кононенко

Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році - фото 2

9 грудня підтвердилася смерть актора Івана Кононенка, відомого за серіалами "Слуга народу" та "Кріпосна". Він вважався зниклим безвісти з лютого 2025 року під час виконання бойового завдання. Кононенко поєднував акторську кар’єру зі службою в ЗСУ.

Степан Гіга

Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році - фото 2

12 грудня Україна втратила легендарного співака Степана Гігу. Його голос і пісні десятиліттями були частиною української естради. Смерть артиста для багатьох стала символічним завершенням цілої музичної епохи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що померла легенда французького кіно Бріжит Бардо.



