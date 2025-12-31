Зірки, які згасли: хто з українських знаменитостей помер у 2025 році

2025 рік став роком важких втрат для української культури, музики й кіно. Війна, хвороби та трагічні обставини забрали життя відомих людей, які формували сучасну українську ідентичність. Кожна з цих смертей стала болючим ударом для суспільства.

Хто помер у 2025 році. Фото з відкритих джерел

Максим Неліпа

Телеведучий і актор Максим Неліпа загинув 12 травня, виконуючи бойове завдання на фронті. Він служив старшим лейтенантом у підрозділі безпілотних авіаційних комплексів і незадовго до загибелі був призначений командиром роти. Неліпа залишив по собі пам’ять як артист і як воїн, що віддав життя за Україну.

Юрій Феліпенко

14 червня на війні загинув актор Юрій Феліпенко, якому було лише 32 роки. Він добровільно пішов до лав Сил оборони, не прийнявши ролі стороннього спостерігача. Його поховали на Берковецькому кладовищі в Києві.

Ігор Поклад

9 липня Україна попрощалася з композитором Ігорем Покладом — автором десятків знакових пісень. Народному артисту України було 83 роки, а його творчість стала частиною національної культурної спадщини. Музика Поклада й надалі звучить як символ цілої епохи.

Андрій "Дизель" Яценко

20 жовтня стало відомо про смерть учасника гурту Green Grey Андрія Яценка. Музикант помер у 55 років від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою. Його смерть обірвала плани на новий тур і повернення на сцену.

Лесик Турко

22 листопада пішов із життя співак Лесик Турко, один із творців проєкту DZIDZIO. Йому було 58 років, а за рік до смерті він пережив зупинку серця просто під час виступу.

Михайло Клименко

7 грудня помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко. Артист тривалий час боровся з туберкульозним менінгітом і останні тижні перебував у комі.

Іван Кононенко

9 грудня підтвердилася смерть актора Івана Кононенка, відомого за серіалами "Слуга народу" та "Кріпосна". Він вважався зниклим безвісти з лютого 2025 року під час виконання бойового завдання. Кононенко поєднував акторську кар’єру зі службою в ЗСУ.

Степан Гіга

12 грудня Україна втратила легендарного співака Степана Гігу. Його голос і пісні десятиліттями були частиною української естради. Смерть артиста для багатьох стала символічним завершенням цілої музичної епохи.

