Погибли на месте: российская певица потеряла двоих своих детей во время трагедии

Российские СМИ сообщили о трагедии в семье российской певицы, бывшей солистки группы Воровайки — Яна Павлова. По их данным, артистка потеряла двоих детей по причине несчастного случая.

Яна Павлова (фото из открытых источников)

Трагедия произошла в деревне Подгородная Покровка Оренбургской области РФ. Совершеннолетняя дочь певицы вместе с 10-летним братом решили прокатиться на санках в месте, не предназначенном для зимнего отдыха — на территории природной достопримечательности с крутым оврагом.

При спуске дети, по предварительной информации, не заметили яму, скрытую под снегом. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – оба погибли на месте. Их тела позже обнаружили в овраге.

Сама Яна Павлова подтвердила трагедию и объяснила, что из-за свежего снега рельеф местности был почти незаметен: все сливалось в сплошное белое поле, из-за чего опасности не удалось вовремя увидеть.

Артистка более 25 лет выступала на сцене и была первой солисткой группы "Воровайки", с которой сотрудничала почти два десятилетия. В 2021 году она завершила работу с проектом. Публичных заявлений о полномасштабном вторжении РФ в Украину певица не делала.

