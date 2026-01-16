logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Російська співачка заявила про реінкарнацією Єсеніна в РФ: про кого йде мова
commentss НОВИНИ Всі новини

Російська співачка заявила про реінкарнацією Єсеніна в РФ: про кого йде мова

Катя Лель заявила, що поп-співак Ваня Дмитрієнко може бути реінкарнацією поета Сергія Єсеніна

16 січня 2026, 23:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська співачка Катя Лель, яка відкрито підтримує диктатора Путіна та вбивства українців, знову відзначилася дивною заявою, заговоривши про реінкарнацію сучасного російського поп-артиста у давно померлого поета.

Російська співачка заявила про реінкарнацією Єсеніна в РФ: про кого йде мова

Катя Лель (фото з відкритих джерел)

Так, заслужена артистка Росії Катя Лель висловила припущення, що популярний співак Ваня Дмитрієнко може бути перевтіленням поета Сергія Єсеніна, який пішов з життя у 1925 році. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами виконавиці, кожна людська душа проходить шлях реінкарнацій. Лель стверджує, що сама вона прожила вже 21 життя, з яких три, за її словами, були космічними, а всі інші — земними.

"Де я тільки не була і ким я тільки не була. Тому запросто, все що завгодно може бути. Наші душі безсмертні", — підсумувала співачка. Також вона зазначила, що вважає Дмитрієнка надзвичайно яскравим хлопцем і дуже обдарованим артистом.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російська співачка та уродженка Києва Любов Успенська, яка нещодавно відмовилася від американського громадянства на користь російського паспорта, зробила заяву про зраду Батьківщини та висловила свою думку щодо війни. Про це вона розповіла в інтерв’ю російським ЗМІ.

Успенська розкритикувала представників культури, які не змогли прийняти дії Росії та виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Вона назвала таких людей зрадниками.

"Я більше ніколи не прощаю зради, колишніх не буває... Зрадник і в Африці — зрадник. Мені особисто вони огидні — усі, хто виїхав. І не просто пішли, а ще й очорнили країну, яка дала їм можливість", — заявила співачка.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини