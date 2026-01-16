Російська співачка заявила про реінкарнацією Єсеніна в РФ: про кого йде мова

Російська співачка Катя Лель, яка відкрито підтримує диктатора Путіна та вбивства українців, знову відзначилася дивною заявою, заговоривши про реінкарнацію сучасного російського поп-артиста у давно померлого поета.

Катя Лель (фото з відкритих джерел)

Так, заслужена артистка Росії Катя Лель висловила припущення, що популярний співак Ваня Дмитрієнко може бути перевтіленням поета Сергія Єсеніна, який пішов з життя у 1925 році. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами виконавиці, кожна людська душа проходить шлях реінкарнацій. Лель стверджує, що сама вона прожила вже 21 життя, з яких три, за її словами, були космічними, а всі інші — земними.

"Де я тільки не була і ким я тільки не була. Тому запросто, все що завгодно може бути. Наші душі безсмертні", — підсумувала співачка. Також вона зазначила, що вважає Дмитрієнка надзвичайно яскравим хлопцем і дуже обдарованим артистом.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка та уродженка Києва Любов Успенська, яка нещодавно відмовилася від американського громадянства на користь російського паспорта, зробила заяву про зраду Батьківщини та висловила свою думку щодо війни. Про це вона розповіла в інтерв’ю російським ЗМІ.

Успенська розкритикувала представників культури, які не змогли прийняти дії Росії та виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Вона назвала таких людей зрадниками.

"Я більше ніколи не прощаю зради, колишніх не буває... Зрадник і в Африці — зрадник. Мені особисто вони огидні — усі, хто виїхав. І не просто пішли, а ще й очорнили країну, яка дала їм можливість", — заявила співачка.

