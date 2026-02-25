Загинули на місці: російська співачка втратила двох своїх дітей під час трагедії

Російські ЗМІ повідомили про трагедію в родині російської співачки, колишньої солістки гурту Воровайки — Яна Павлова. За їхніми даними, артистка втратила двох дітей унаслідок нещасного випадку.

Яна Павлова (фото з відкритих джерел)

Трагедія сталася в селі Підгородня Покровка Оренбурзької області РФ. Повнолітня донька співачки разом із 10-річним братом вирішили покататися на санках у місці, не призначеному для зимового відпочинку — на території природної пам’ятки з крутим яром.

Під час спуску діти, за попередньою інформацією, не помітили яму, приховану під снігом. Отримані травми виявилися несумісними з життям — обидва загинули на місці. Їхні тіла пізніше знайшли в яру.

Сама Яна Павлова підтвердила трагедію та пояснила, що через свіжий сніг рельєф місцевості був майже непомітний: усе зливалося в суцільне біле поле, через що небезпеку не вдалося вчасно побачити.

Артистка понад 25 років виступала на сцені та була першою солісткою гурту "Воровайки", з яким співпрацювала майже два десятиліття. У 2021 році вона завершила роботу з проєктом. Публічних заяв щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка не робила.

