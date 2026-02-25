logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Загинули на місці: російська співачка втратила двох своїх дітей під час трагедії
commentss НОВИНИ Всі новини

Загинули на місці: російська співачка втратила двох своїх дітей під час трагедії

Яна Павлова втратила дітей через невинну забаву

25 лютого 2026, 00:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російські ЗМІ повідомили про трагедію в родині російської співачки, колишньої солістки гурту Воровайки — Яна Павлова. За їхніми даними, артистка втратила двох дітей унаслідок нещасного випадку.

Загинули на місці: російська співачка втратила двох своїх дітей під час трагедії

Яна Павлова (фото з відкритих джерел)

Трагедія сталася в селі Підгородня Покровка Оренбурзької області РФ. Повнолітня донька співачки разом із 10-річним братом вирішили покататися на санках у місці, не призначеному для зимового відпочинку — на території природної пам’ятки з крутим яром.

Під час спуску діти, за попередньою інформацією, не помітили яму, приховану під снігом. Отримані травми виявилися несумісними з життям — обидва загинули на місці. Їхні тіла пізніше знайшли в яру.

Загинули на місці: російська співачка втратила двох своїх дітей під час трагедії - фото 2

Сама Яна Павлова підтвердила трагедію та пояснила, що через свіжий сніг рельєф місцевості був майже непомітний: усе зливалося в суцільне біле поле, через що небезпеку не вдалося вчасно побачити.

Артистка понад 25 років виступала на сцені та була першою солісткою гурту "Воровайки", з яким співпрацювала майже два десятиліття. У 2021 році вона завершила роботу з проєктом. Публічних заяв щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка не робила.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російська співачка Катя Лель, яка відкрито підтримує диктатора Путіна та вбивства українців, знову відзначилася дивною заявою, заговоривши про реінкарнацію сучасного російського поп-артиста у давно померлого поета.

Так, заслужена артистка Росії Катя Лель висловила припущення, що популярний співак Ваня Дмитрієнко може бути перевтіленням поета Сергія Єсеніна, який пішов з життя у 1925 році. Про це повідомляють російські ЗМІ. За словами виконавиці, кожна людська душа проходить шлях реінкарнацій. Лель стверджує, що сама вона прожила вже 21 життя, з яких три, за її словами, були космічними, а всі інші — земними.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/mash/72056
Теги:

Новини

Всі новини