Поклонники Брюса Уиллиса шокированы, узнав настоящее имя актера

Брюс Уиллис давно стал культовой фигурой Голливуда. Для многих он Джон Макклейн из "Крепкого орешка", Малкольм Кроу из "Шестого чутья" или Бутч Кулидж из "Уголовного чтива". Но даже преданные поклонники актера могут удивиться, узнав его подлинное имя.

Брюс Уиллис. Фото из открытых источников

Несмотря на сценический имидж, имя Брюс Уиллис – это не полное настоящее имя актера. Он родился в марте 1955 года в Идар-Оберштайне в Германии, в семье Марлен и Дэвида Уиллисов.

Марлен и Дэвид действительно использовали "Брюс Уиллис" как часть имени своего сына, но не как его первое имя. На самом деле Уиллису дали имя Уолтер.

Таким образом его полное имя – Уолтер Брюс Уиллис.

Имя Уолтер было довольно распространенным в США в прошлом веке, но сегодня оно считается старомодным и теряет популярность. Этот факт стал настоящим открытием для фанатов, привыкших воспринимать актера исключительно как Брюса.

На платформе Reddit поклонники Брюса Уиллиса отнеслись с юмором, когда узнали настоящее имя актера. Один пользователь написал, что "ему и Уолтеру Вайту следует создать клуб и назвать его "Лысые Уолтеры"". Другой добавил, что "Уолтер Брюс Уиллис звучит смешно", а третий заметил, что "Если бы мои родители назвали меня Уолтером, я бы тоже изменил это имя".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что борющегося с тяжелой болезнью Брюса Уиллиса переселили в другой дом.

Также "Комментарии" писали, что Брюс Уиллис далеко не единственный актер, сменивший свое имя. Как на самом деле зовут Николаса Кейджа, Тома Круза и Риз Уизерспун. Почему эти популярные актеры взяли псевдоним для кино.