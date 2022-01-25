Полицейские задержали преследователя Златы Огневич, который угрожал ее убить

Печерскому управлению полиции с помощью поддержки спецназовцев КОРД удалось задержать 40-летнего Вадима Лебедя, которому выдвинули подозрение в преследовании певицы Златы Огневич и ее семьи в течение более трех лет. Об этом сообщает Вечерний Киев.

Злата Огневич - фото из открытых источников

Гражданину города Христиновка в Черкасской области, на данный момент проживающему в Киеве, объявили подозрение по статье "Угроза убийством". Мужчине грозит арест до шести месяцев или до двух лет ограничения свободы. Подозреваемый более трех лет угрожал Злате Огневич убийством, преследуя ее и отправляя певице сообщения с угрозами в социальных сетях.

Мужчина недавно преследовал Злату Огневич на своем автомобиле, когда певица ехала в такси. Видео с этой неприятной встречей звезда опубликовала на своей странице в Instagram и предоставила полиции, написав на мужчину заявление.

На видео к автомобилю певицы подъезжает машина, с которой мужчина начинает кричать в сторону Златы угрозы.

"Если я еще раз увижу тебя по телевизору, я тебя завалю или твоего отца, поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты чудовище, ерундой занимаешься", — выкрикивает на видео водитель авто.

Сегодня, 25 января, Злата Гоневич выразила благодарность полиции Печерского района за оперативное реагирование на ситуацию.

Как сообщали ранее "Комментарии", Злата Огневич показала, как стильно одеваться летом. На снимках Огневич позирует в белых джинсах с завышенной талией, кроп-топ с V-образным вырезом цвета насыщенной фуксии. Образ она дополнила золотистым ремнем-цепочкой на штанах, длинными серьгами, белыми босоножками на каблуках, а на одном фото накинула на плечи джинсовую куртку.

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