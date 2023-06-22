Получил повестку и ушел на фронт: где проходит службу популярный артист

Известный исполнитель Виталий Козловский в эти дни не с помощью песни, а, взяв оружие в руки, защищает свою страну. Вчера певец проинформировал, что уже заменил микрофон на автомат.

Виталий Козловский (фото из открытых источников)

Семь дней назад Виталий имел на руках повестку, затем прошел военно-врачебную комиссию и стал ждать отправления в воинскую часть. Сейчас уже известно, где Козловский будет проходить службу.

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Об этом сообщил его нынешний коллега – украинский военный Харитин Старский. На своей странице в социальных сетях он обнародовал снимок с артистом в военном камуфляже и подтверждает, что Виталий не пытался уклониться от того, чтобы выполнить свой долг перед страной, и сейчас проходит службу в Нацгвардии Украины "Рубеж", в составе бригады скорого реагирование.

"Что вам сказать, друзья. Козаченько слово держит, получил повестку — ушел в армию. Дали АК и отправили на полигон (даже с поезда в Нацгвардию снимать не пришлось)", — рассказал Харитин Старский.

При этом Козловский тоже поделился известием в социальной сети, что уже человек военный — прибыл в распоряжение части, имеет военный билет и жетон, который, используя сленг военнослужащих, называют "смертником".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный певец показал себя с оружием в руках . Известный исполнитель Виталий Козловский семь дней назад получил повестку, затем пошел к работникам военкомата и проходил военно-врачебную комиссию. Далее Козловский пропал из связи и дальнейших контактов, ожидая отправки в воинскую часть. Многие из его поклонников не очень поверили, что Виталий идет воевать на линию фронта, но певец уже настроился не менять свое решение.