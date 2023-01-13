Полякова призналась, что обматерила Лорак: подробности

Исполнительница Оля Полякова во время шоу "Дорослі дівчатка" вспомнила, как записала для своего менеджера сообщение, касающееся творчества певицы-изменницы Ани Лорак. Как утверждает Полякова, это было еще два года назад во время концерта Лорак в Одессе.

Ольга Полякова (фото из открытых источников)

"Я пишу: "Ты посмотри, какая мерзость, какая с*ка, это она вернулась, залы она здесь будет собирать. Ноги кривые, костюмы дерьмо, поет как параша. Наговорила там и отправила. Думаю, что я Теме отправила. И когда я уже отправила, я вижу, что я отправляю это Ани Лорак. А там такая спич..." — вспоминала Полякова.

Украинская исполнительница вспоминает, что не успела стереть свое послание, которое сразу было прочитано. О его содержании узнал менеджер Лорак. Он сообразил, что аккаунт украинской певицы сломали и связался на этот счет с ее менеджером.

"Но, я хочу сказать сегодня. Что все те слова, которые я написала в том сообщении, абсолютно уместны к этому человеку, который является с*чарой и п*дараской. И пусть он теперь с этим живет", — подытожила украинская артистка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лорак отметилась циничным заявлением в соцсети . Ранее любимая в нашей стране исполнительница Ани Лорак, живущая и спокойно поющая для россиян, еще раз цинично проявила себя в социальных сетях, запомнившись пользователям собственной затеей. На своей странице в Instagramе, певица с пророссийскими взглядами написала несколько слов о композиторе и саундпродюсере из Украины, Сергее Круценко. Он несколько дней назад ушел в вечность. Например, другая украинская исполнительница Джамала, комментируя это печальное событие, написала, что трагедию ускорили российские захватчики, потому что война в родной стране, которую они ведут, разрушила здоровье музыканта.

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