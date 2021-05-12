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Полякова рассекретила отношения дочери

Девушка занята своими делами

12 мая 2021, 23:46
Автор:

Ольга Чародий

Популярная артистка Оля Полякова, рассказала немного о своей дочери Маше. В Instagram Stories Полякова показала, как Маша отвечала неохотно и односложно на мамины вопросы.

Полякова рассекретила отношения дочери

Оля Полякова с дочкой (фото из открытых источников)

"Вечер с дочкой. Общаемся прям вовсю", — написала певица.

Девушка занята своими делами и не очень хочет отвлекаться на общение с мамой.

На вопрос мамы о парне Маша ответила отрицательно и без подробностей, хотя раньше рассказывала, что встречается с молодым человеком.

Затем мама с дочкой немного поговорили на английском и спели несколько слов популярной песни.

Полякова рассекретила отношения дочери - фото 2

Напомним, 37-летняя украинская исполнительница Оля Полякова любит радовать поклонников яркими и откровенными фотографиями, демонстрируя свою соблазнительную фигуру. Недавно в сети показали, как певица выглядела в 20 лет. На официальной странице программы "Звездный путь" в Instagram появилась публикация с фотографиями Оли Поляковой. Поклонникам показали, как певица выглядела в 20-летнем возрасте и как выглядит сейчас. На первом фото звезда позирует в облегающем фигуру платья с цветочным принтом и собранными в пучок волосами, а на втором кадре Полякова запечатлена с эффектным макияжем, в похожем по фасону платье изумрудного оттенка, но с короткими распущенными волосами. 

Конечно же, такие снимки не остались без внимания. Одни поклонники отметили, что украинская артистка с годами становится только красивее, а ее старшая дочь Маша растет полной ее копией: "Красивая тогда и сейчас", "Женщина с годами становится как дорогое вино", "Шикарная", "На первом фото — копия Маша", — отметили фолловеры.


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