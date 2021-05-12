Полякова рассекретила отношения дочери

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Ольга Чародий
Популярная артистка Оля Полякова, рассказала немного о своей дочери Маше. В Instagram Stories Полякова
показала, как Маша отвечала неохотно и односложно на мамины вопросы.
Оля Полякова с дочкой (фото из открытых источников)
Девушка занята своими делами и не очень хочет отвлекаться на
общение с мамой.
На вопрос мамы о парне Маша ответила отрицательно и без
подробностей, хотя раньше рассказывала, что встречается с молодым человеком.
Затем мама с дочкой немного поговорили на английском и спели несколько слов популярной песни.
Конечно же, такие снимки не остались без внимания. Одни поклонники отметили, что украинская артистка с годами становится только красивее, а ее старшая дочь Маша растет полной ее копией: "Красивая тогда и сейчас", "Женщина с годами становится как дорогое вино", "Шикарная", "На первом фото — копия Маша", — отметили фолловеры.
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