В сети показали, как выглядела Оля Полякова в 20 лет (ФОТО)

37-летняя украинская исполнительница Оля Полякова любит радовать поклонников яркими и откровенными фотографиями, демонстрируя свою соблазнительную фигуру. Недавно в сети показали, как певица выглядела в 20 лет.

Оля Полякова (фото из открытых источников)

На официальной странице программы "Звездный путь" в Instagram появилась публикация с фотографиями Оли Поляковой. Поклонникам показали, как певица выглядела в 20-летнем возрасте и как выглядит сейчас. На первом фото звезда позирует в облегающем фигуру платья с цветочным принтом и собранными в пучок волосами, а на втором кадре Полякова запечатлена с эффектным макияжем, в похожем по фасону платье изумрудного оттенка, но с короткими распущенными волосами.

Конечно же, такие снимки не остались без внимания. Одни поклонники отметили, что украинская артистка с годами становится только красивее, а ее старшая дочь Маша растет полной ее копией: "Красивая тогда и сейчас", "Женщина с годами становится как дорогое вино", "Шикарная", "На первом фото — копия Маша", — отметили фолловеры.

Но нашлись и те, кто обвинил Олю Полякову в пластических операциях и злоупотреблением ботоксом: "У нее была пластика", "Время украсило и ботокс", "Оля явно с пластикой начинает перебарщивать", "Да, пластика и филеры творят чудеса", — отметили в комментариях.

Напомним, что популярная украинская исполнительница Оля Полякова не стала скрывать от своих поклонников, что живет в роскошных апартаментах в центре Киеве. На видео можно увидеть, как выглядит квартира знаменитости.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярную украинскую артистку Олю Полякову раскритиковали за отдых с семьей на Мальдивских островах. С чем был связан хейт, узнайте в нашем материале.

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