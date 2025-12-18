logo

Понятно российского актера донесли за его слова о войне в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Понятно российского актера донесли за его слова о войне в РФ

Российскому комедийному актеру Нагиеву грозит унизительный статус и лишение денег.

18 декабря 2025, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

На известного российского актера Дмитрия Нагиева донесли до власти после его высказываний об усталости зрителей от военного кино. В России требуется ограничить его профессиональную деятельность и наказать финансово.

Понятно российского актера донесли за его слова о войне в РФ

Дмитрий Нагиев (фото из открытых источников)

Владимира Колганова подозревают в создании и распространении детской порнографии.

По сообщению росСМИ, на странице Колганова в социальной сети висело фото обнаженного ребенка. Следователи предполагают, что актер создавал кадры и распространял их в даркнете и на зарубежных сайтах вместе со своим другом. Актер Владимир Колганов известен по сериалам об "операх", таких как "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и "Убойная сила", "Тайны следствия". Также он входит в труппу Александринского театра.



