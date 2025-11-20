logo_ukra

BTC/USD

88028

ETH/USD

2885.71

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Популярного російського актора посадили в СІЗО: що він накоїв
commentss НОВИНИ Всі новини

Популярного російського актора посадили в СІЗО: що він накоїв

Володимир Колганов відомий за серіалами про "оперів".

20 листопада 2025, 22:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Відомого у Росії актора Володимира Колганова підозрюють у створенні та розповсюдженні дитячої порнографії.

Популярного російського актора посадили в СІЗО: що він накоїв

Володимир Колганов (фото з відкритих джерел)

 Про це російські пропагандисти, наразі актор затриманий, у йогопомешканні тривають обшуки.

За повідомленні росЗМІ, на сторінці Колганова в соціальній мережі висіло фото оголеної дитини. Слідчі припускають, що актор створював кадри і поширював їх у даркнеті та на закордонних сайтах разом зі своїм другом.

Актор Володимир Колганов відомий за серіалами про "оперів", такими як "Вулиці розбитих ліхтарів", "Морські дияволи" і "Забійна сила", "Таємниці слідства". Також він входить до трупи Александрінського театру.

Стало відомо, що актор уже перебуває в СІЗО і пробуде там до 17 січня. Йому загрожує 8 років позбавлення волі, оскільки Колганов у 2007 і 2015 роках зберігав зроблені кадри порнографічного характеру за участю оголених дітей.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відомого російського актора, який жорстоко побив свою матір, засудили до в'язниці. За даними російських пропагандистських ЗМІ, кримінальну справу проти молодого актора відкрили через побиття ним власної матері. 27-річний артист поки що публічно не коментував рішення суду, проте визнав свою провину повністю. Інцидент стався 15 листопада 2024 року. Тоді мати покликала Якова додому, щоб поскаржитися на його батька. Після цього між ними виник конфлікт, у ході якого син застосував фізичну силу.

Пізніше актор намагався виправдатися, заявляючи, що подія відбувалася не так, як її висвітлювали медіа. Водночас у матері зафіксували переломи ребер, гематоми на тазі, грудній клітці та в ділянці ока. Згодом стало відомо, що Левда мав проблеми з алкоголем. Під час спілкування з правоохоронцями він обіцяв пройти лікування, але, ймовірно, так і не розпочав його.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.starhit.ru/novosti/zvezda-seriala-morskie-dyavoly-vladimir-kolganov-zaderzhan-po-delu-o-detskoi-pornografii-6669683/
Теги:

Новини

Всі новини