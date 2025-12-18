logo_ukra

На відомо російського актора донесли за його слова про війну в РФ

Російському комедійному акторові Нагієву загрожує принизливий статус і позбавлення грошей.

18 грудня 2025, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 На відомого російського актора Дмитра Нагієва донесли до влади після його висловлювань про втому глядачів від воєнного кіно. У Росії вимагають обмежити його професійну діяльність і покарати фінансово.

На відомо російського актора донесли за його слова про війну в РФ

Дмитро Нагієв (фото з відкритих джерел)

Володимира Колганова підозрюють у створенні та розповсюдженні дитячої порнографії.

За повідомленні росЗМІ, на сторінці Колганова в соціальній мережі висіло фото оголеної дитини. Слідчі припускають, що актор створював кадри і поширював їх у даркнеті та на закордонних сайтах разом зі своїм другом. Актор Володимир Колганов відомий за серіалами про "оперів", такими як "Вулиці розбитих ліхтарів", "Морські дияволи" і "Забійна сила", "Таємниці слідства". Також він входить до трупи Александрінського театру.

 



