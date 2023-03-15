Поплавский публично обидел девушку и попал в скандал (ВИДЕО)

Исполнитель и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский по своей вине стал участником неприятной ситуации. В сети появилось видео, когда поющий ректор во время дня открытых дверей говорил с будущими студентами.

Михаил Поплавский (фото из открытых источников)

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Одна из абитуриенток, которая была в зале, спрашивала о кейтеринге на мероприятии и уточняла, будут ли угощать приглашённых варениками. Известный ректор дал следующий ответ: "Посмотри на себя, еще вареники тебе".

Этот ответ таки возмутил участников мероприятия.

Позже один из приглашенных обратился к Михаилу Поплавскому с вопросом: "Как вы можете называть свой университет самым современным, если его ректор называет своих студенток "телками" и "малыми"?"

Поющий ректор начал говорить, что "такого никогда не было", но участники мероприятия разоблачили его и обвинили в лжи. После этого Поплавский начал оправдываться и назвал такой вопрос "провокацией".

"Это же провокация! Меня не за что критиковать вообще. Я чистый пиарщик. Если скандала нет, я его придумаю. Мы сейчас не говорим, уважение или неуважение", — сказал, оправдываясь, звездный ректор.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Михаил Поплавский рассказал, какая у него пенсия. "Поющий ректор" Михаил Поплавский признался, какая у него пенсия. По его словам, размер социальной выплаты составляет около 16-17 тысяч гривен. Об этом певец и политик рассказал в эфире программы "Светская жизнь". По его словам, точную сумму выплат, которую он получает от государства, он не знает. Похоже, Поплавского не слишком беспокоит размер социальной выплаты, ведь, по его словам, этими выплатами занимаются и распоряжаются его помощники.