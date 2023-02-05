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"Поплыло" лицо: Королева испугала сеть

Королеву сняли без фильтров

5 февраля 2023, 22:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Еще одна предательница Наташа Королева, родившаяся в Украине, однако живущая в РФ и ничего не говорящая о жестоком военном вторжении, испугала собственной внешностью. У исполнительницы из РФ "поплыло" лицо, и это ей не удается скрывать.

"Поплыло" лицо: Королева испугала сеть

Наташа Королева (фото из открытых источников)

В социальных сетях обнародовано новое видео, где певица снята без фильтров. Опальная исполнительница не надеялась, что на видео будет выглядеть не так, как на собственных "отфотошопленных" фотографиях.


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Поклонники исполнительницы в сети ужаснулись. Королева ощутимо изменилась, потому что злоупотребляла "уколами красоты", сейчас ее внешность будто "плывет" от лишних манипуляций на коже лица. Выдутые щеки сильно "тянет" вниз, являются глубокими носогубные морщины, отдельно выделяется "живущий своей жизнью" подбородок – исполнительница, судя по этому видео, не только лишилась совести, но и осталась еще без прежней внешности.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Наташа Королева пожаловалась, что ее взгляды с мамой не совпадают из-за войны в Украине. Исполнительница из РФ, родившаяся в Украине, Наташа Королева никак не комментирует войну на родине. Совершенно другая позиция у ее матери, которая безоговорочно осуждает преступный кремлевский режим. Кроме этого, она только негативно высказывается относительно своего зятя Тарзана, являющегося сторонником Путина. С Тарзаном у украинки не теплые, родственные отношения, вместе с тем, с дочерью она имеет семейное общение. Мать и звездная дочь вместе праздновали Рождество в Соединенных Штатах, именно туда уехали ближайшие родственники Королевой, когда началась война.




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