"Попробуйте ее": Никитюк рассказала, как Зеленский помог ей попасть на телевидение

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые рассказала, как глава государства Владимир Зеленский помог ей продвинуться по карьерной лестнице. Об этом пишет издание "Гордон".

Леся Никитюк. Фото: instagram

Оказывается, что именно он порекомендовал съемочной группе программы "Орел и решка" обратить внимание на Лесю.

Известно, что до начала блестящей телевизионной карьеры Никитюк несколько раз снималась в эпизодах "Рассмеши комика". На тот момент Зеленский был судьей развлекательного шоу.

Леся поделилась, что Жанна Бадоева тогда ушла с проекта, и группа как раз была в поиске нового лица программы. Зеленский же на тот момент был генеральным продюсером телеканала "Интер" и занимался утверждением всех вопросов на канале.

"Ему показали тех людей, которых они считали нужным взять на проект. Он сказал: "Нет, давайте попробуйте... Как раз вчера сняли "Рассмеши комика". Там такая девочка-блондинка. Попробуйте ее". И позвонили сначала не мне – там еще была одна девочка-блондинка. Он опять сказал: "Не-не, не эта. Вот эта", – призналась знаменитость.

После того как будущая звезда прошла кастинг, ее практически сразу утвердили на роль ведущей. Позже она поблагодарила Владимира Зеленского за то, что он поспособствовал ее карьерному росту. Никитюк добавила, что в знак благодарности подарила ему картину из бисера, которую вышила со своей кумой.

Как сообщало издание "Комментарии", Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой и раскрыла свой секрет красоты. Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает приятно удивлять своих поклонников. На своей странице в социальных сетях она регулярно публикует снимки, на которых позирует в ярких и эффектных нарядах. Но несмотря на роскошный внешний вид, Леся имеет отменное чувство юмора и не боится лишний раз пошутить над собой.

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