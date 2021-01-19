"Попробуйте ее": Никитюк рассказала, как Зеленский помог ей попасть на телевидение

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Любовь Блажко
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые рассказала, как глава государства Владимир Зеленский помог ей продвинуться по карьерной лестнице. Об этом пишет издание "Гордон".
Леся Никитюк. Фото: instagram
Оказывается, что именно он порекомендовал съемочной группе программы "Орел и решка" обратить внимание на Лесю.
Известно, что до начала блестящей телевизионной карьеры Никитюк несколько раз снималась в эпизодах "Рассмеши комика". На тот момент Зеленский был судьей развлекательного шоу.
Леся поделилась, что Жанна Бадоева тогда ушла с проекта, и группа как раз была в поиске нового лица программы. Зеленский же на тот момент был генеральным продюсером телеканала "Интер" и занимался утверждением всех вопросов на канале.
После того как будущая звезда прошла кастинг, ее практически сразу утвердили на роль ведущей. Позже она поблагодарила Владимира Зеленского за то, что он поспособствовал ее карьерному росту. Никитюк добавила, что в знак благодарности подарила ему картину из бисера, которую вышила со своей кумой.
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