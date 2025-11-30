Известная турецкая актриса Ханде Эрчел снова оказалась в центре громкого скандала. Звезда сериалов отправилась в Россию на презентацию нового фильма и даже отпраздновала свой день рождения.

Ханде Эрчел (фото из открытых источников)

российская исполнительница Слава, у которой в последнее время заметили признаки проблем с психическим состоянием, поругалась с певицей-путенисткой Ларисой Долиной, что также отличается резкой ненавистью к Украине, как и ее эмоционально нестабильная коллега.

По сообщениям российских пропагандистских СМИ, Слава не может осуществить продажу собственной квартиры из-за страха россиян перед мошенническими схемами, ныне массово распространяющимися по стране-террористке. Теперь для покупки или продажи недвижимости граждане должны выполнить дополнительный список действий, чтобы подтвердить реальные намерения.

