kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.10.2020

BTC/USD

12922.56

ETH/USD

412.59

LTC/USD

54.62

НБУ 23.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Популярная украинская певица повторила растяжку Виктории Бекхэм
commentss НОВОСТИ Все новости

Популярная украинская певица повторила растяжку Виктории Бекхэм

Кто только ни пытается повторить растяжку британского дизайнера

сегодня, 17:37
Автор:

Любовь Блажко

Известная украинская исполнительница Оля Цибульская удивила поклонников своим новым талантом. Она повторила знаменитую растяжку Виктории Бекхэм прямо на столе. Об этом пишет издание newsyou.

Популярная украинская певица повторила растяжку Виктории Бекхэм

Оля Цибульская. Фото: 2day.kh

Певица опубликовала соответствующее фото на своей странице в социальных сетях, подписав, что именно в такой позе "залипла" на любимый сериал "Эмили в Париже". На ней одеты узкие темные брюки и терракотовый свитер, который ей очень идет. Свой образ знаменитость дополнила черными туфлями на каблуках. 

Известно, что такой растяжкой также прославилась британский дизайнер Виктория Бекхэм. Она частенько балует своих фанатов подобными снимками в своем Instagram. 

Оля Цибульская стала победительницей первой украинской "Фабрики Звезд" в составе дуэта "Опасные связи" с Александром Бодянским. Дуэт существовал на протяжении нескольких лет, и группа даже успела представить Украину на международных песенных конкурсах, а также записать 3 песни. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Виктория Бекхэм растрогала фанатов новым семейным снимком. Она е перестает радовать своих поклонников счастливыми семейными снимками, ведь ее крепкая и дружная семья может стать примером абсолютно для каждого. На этот она раз опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, как Дэвид целует свою 9-летнюю дочь Харпер. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ