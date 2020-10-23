Популярная украинская певица повторила растяжку Виктории Бекхэм

Известная украинская исполнительница Оля Цибульская удивила поклонников своим новым талантом. Она повторила знаменитую растяжку Виктории Бекхэм прямо на столе. Об этом пишет издание newsyou.

Оля Цибульская. Фото: 2day.kh

Певица опубликовала соответствующее фото на своей странице в социальных сетях, подписав, что именно в такой позе "залипла" на любимый сериал "Эмили в Париже". На ней одеты узкие темные брюки и терракотовый свитер, который ей очень идет. Свой образ знаменитость дополнила черными туфлями на каблуках.

Известно, что такой растяжкой также прославилась британский дизайнер Виктория Бекхэм. Она частенько балует своих фанатов подобными снимками в своем Instagram.

Оля Цибульская стала победительницей первой украинской "Фабрики Звезд" в составе дуэта "Опасные связи" с Александром Бодянским. Дуэт существовал на протяжении нескольких лет, и группа даже успела представить Украину на международных песенных конкурсах, а также записать 3 песни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Виктория Бекхэм растрогала фанатов новым семейным снимком. Она е перестает радовать своих поклонников счастливыми семейными снимками, ведь ее крепкая и дружная семья может стать примером абсолютно для каждого. На этот она раз опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, как Дэвид целует свою 9-летнюю дочь Харпер.

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