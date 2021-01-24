Популярная украинская певица упала прямо на сцене (ВИДЕО)

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Любовь Блажко
Пока проведение концертов временно приостановили из-за пандемии коронавируса, певица Ирина Федишин решила вспомнить, какие казусные ситуации были в ее карьере. Так, она разместила на своей странице в социальных сетях видео, на котором видно, как она упала прямо во время своего выступления.
Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn
В обычной жизни знаменитость любит носить удобную одежду, но ради творчества иногда приходится идти на жертвы: носить высокие каблуки, которые, как оказалось, могут подвести. Потому что именно из-за неудобной обуви Ирина Федишин упала прямо посреди исполнения песни.
Сама артистка призналась, что из-за того, что перепутала движения постановочного номера рухнула на сцене перед сотнями своих поклонников. Несмотря на это, она смогла быстро взять себя в руки и уверенно продолжила выступать дальше. После окончания концерта звезда призналась, что каблуки были для нее немного высоковаты. После этого смешного случая она перестала их носить.
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