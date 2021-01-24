logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.01.2021

BTC/USD

31731.54

ETH/USD

1342.34

LTC/USD

137.53

НБУ 24.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Популярная украинская певица упала прямо на сцене (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Популярная украинская певица упала прямо на сцене (ВИДЕО)

Певица опубликовала видео с масштабного шоу "Ти тільки мій", на котором свалилась с высоких каблуков прямо на сцене

сегодня, 21:19
Автор:

Любовь Блажко

Пока проведение концертов временно приостановили из-за пандемии коронавируса, певица Ирина Федишин решила вспомнить, какие казусные ситуации были в ее карьере. Так, она разместила на своей странице в социальных сетях видео, на котором видно, как она упала прямо во время своего выступления. 

Популярная украинская певица упала прямо на сцене (ВИДЕО)

Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

В обычной жизни знаменитость любит носить удобную одежду, но ради творчества иногда приходится идти на жертвы: носить высокие каблуки, которые, как оказалось, могут подвести. Потому что именно из-за неудобной обуви Ирина Федишин упала прямо посреди исполнения песни. 

Сама артистка призналась, что из-за того, что перепутала движения постановочного номера рухнула на сцене перед сотнями своих поклонников. Несмотря на это, она смогла быстро взять себя в руки и уверенно продолжила выступать дальше. После окончания концерта звезда призналась, что каблуки были для нее немного высоковаты. После этого смешного случая она перестала их носить. 

"Теперь я могу посмеяться вместе с вами, а тогда было не очень смешно. Конкретно на эту обувь я и теперь смотрю со страхом, хотя таких высоких каблуков у меня много. Но именно эти меня пугают. Видимо, психосоматика срабатывает", – объяснила знаменитость.

Как сообщало издание "Комментарии", Ирина Федишин призналась, благодаря кому стала известной. Популярная украинская артистка Ирина Федишин поделилась историей о том, благодаря кому она обрела известность. Об этом она рассказала в программе "Ранок з Україною". 
Папа будущей звезды был профессиональным музыкантом, но также он играл на свадьбах. Как-то раз отец поставил девочку рядом с собой, и в 4 года она дала свой первый концерт на одной из свадеб. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CKbjjUajDzk/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ